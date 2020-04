Oppsiktsvekkende funn sår ytterligere tvil om vår oppfatning av neandertalere

Nytt funn gir ammunisjon til en stadig voksende oppfatning om neandertalere.

En 50.000 år gammel snor funnet i en hule i Frankrike kaster på ny skygge over ideen om at neandertalere var kognitivt underlegne dagens mennesker.

Kognisjon handler om begrep som fatteevne, hukommelse og evnen til å ta beslutninger, problemløsning og resonnering, språk og kommunikasjon.

Stadig nye funn tyder på at forfedrene til dagens mennesker var mer oppegående en hva som lenge har vært antatt i vitenskapen, skriver BBC.

Oppsiktsvekkende neandertalerfunn

Neandertalerne døde ut for om lag 40.000 år siden, og funn har vist at folket visste hvordan de kunne utvikle tjære og konstruere bosteder. De kontrollerte ild, var dyktige jegere og la sine døde i graver. De lagde også smykker og kunst.

Antropologer og paleontologer bygger mange av sine teorier på funn av steinredskaper og fauna siden mer flyktige materialer ofte forsvinner med årene.

Men et oppsiktsvekkende funn ved Abri du Maras sør i Frankrike skaper nå overskrifter.

Uvanlig funn: Fragmenter av en snor (her avbildet med et mikroskop) tyder på at neandertalere kunne være dyktige håndverkere med evnen til å memorere avanserte tellemønstre. Materialer som tøy og snorer er ikke vanlig å finne etter 40.000-50.000 år i jorden. Foto: Marie-Helene Moncel (AP / NTB Scanpix)

– De var dagens menneskers kognitive likemenn

På undersiden av et steinredskap oppdaget forskere fragmenter av en snor, antagelig laget fra barken til et nåletre.

Snoren, som ikke måler mer enn 0,5 millimeter i tykkelse, var først tvinnet med klokken og dannet et S-mønster og deretter mot klokken og dannet Z-mønster.

En forskningsartikkel om studien er publisert i Scientific Reports på Nature.com.

Studien konkluderer med at produksjonen av snoren demonstrerer at neandertalerne hadde en detaljert økologisk forståelse av trær og hvordan de kan omdannes til helt nye, funksjonelle materialer, skriver BBC.

– Gitt de pågående avsløringer av kunst og teknologi er det vanskelig å se hvordan vi kan betrakte neandertalere som noe annet enn de moderne menneskers kognitive likemenn, heter det i studien.