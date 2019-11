Oppsiktsvekkende video forbløffer internett: Slik prøver hunden å «snakke»

Om du lurer på hvor dette har skjedd: Ja, det er i USA.

Det er Christina Hunger, som jobber som en språkpatolog, som hevder å ha funnet svaret på hvordan vi kan kommunisere med hunder.

– Inspirert av min lidenskap for augmentativ og alternativ kommunikasjon og av min kjærlighet til hunder, bruker jeg min tale og språk-ekspertise til å vise hvor mye hunder kan si når de blir gitt muligheten til å lære, skriver Hunger i biografien sin.

Videoene som har tatt nettet med storm, er av hunden Stella, som er en blanding av catahoula-hund og australsk stumphalet kveghund.

Historien ble først omtalt i People.

– I konstant beundring og sjokk

I videoene kan man se at Stella bruker en anretning med knapper som hver for seg betyr ulike ting som «ball», «ut» og «glad».

– Jeg er i konstant beundring og sjokk. Hver dag lærer hun noe kulere enn dagen før, forteller Hunger til People.

Kan 29 ord og lager setninger

Da Stella var åtte uker gammel begynte Hunger å lære henne ordene som tilhørte knappene. I dag hevder Hunger at hunden kan minst 29 ord og kan kombinere opptil fem ord for å danne en frase eller setning.

Ett av øyeblikkene Hunter beskriver på hundens Instagram, handler om da hunden trykket på knappene «vil spise, vil leke». Da Hunter spør hunden «vil du spise eller leke?», slikker hunden seg om munnen og skriver at hun vil spise. Etter å ha spist går hunden rett over for å leke.

Bruker samme teknikk på barn med språkvansker

Teknikken Hunter har brukt for å lære hunden er den samme som hun bruker i jobben sin med små barn med kommunikasjonsvansker.

Nå er planen til Hunger å ta konseptet videre, slik at hun kan lære andre hunder å snakke.

– Jeg tenker på hvor viktig hunder er for menneskene deres og jeg kan bare anta hvor mye dypere det båndet vil bli, sier hun om sin egen forretningsidé.