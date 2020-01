Oprah nekter å gifte seg med forloveden: - Jeg ville ikke ofre noe

Oprah Winfrey og samboeren Stedman Graham gjorde en avtale om å aldri gifte seg da de ble forlovet.

Etter seks år som kjærester fridde Stedman Graham til den verdenskjente talkshowstjernen Oprah Winfrey i 1992. Nesten 28 år er gått, og fremdeles har ikke de to blitt smidd i hymens lenker.

Det er det god grunn til, ifølge Winfrey.

I en lederartikkel hos hennes eget magasin, The Oprah Magazine, forklarer hun hvorfor paret valgte å droppe ekteskapet til fordel for det hun kaller «et sprituelt partnerskap».

Ville ikke ofre noe

Winfrey forteller at paret gjorde en avtale om at de aldri skulle gifte seg den dagen de ble forlovet. Winfrey skriver at hun tror at avtalen de gjorde den gang, er grunnen til at de to fremdeles er et par i dag.

- I årevis har det vært hundrevis av overskrifter ukentlig om vi skal gifte oss. I 1993, året etter at jeg sa ja til forslaget om å forlove oss, var jeg i tvil. Jeg innså at jeg faktisk ikke ønsket meg et ekteskap. Jeg ville bli spurt. Jeg ville vite at han følte at jeg var verdig til å være hans kone, men jeg ville ikke gjøre de ofrene, de kompromissene og de forpliktelsene det krever å få et ekteskap til å fungere, skriver Winfrey.

På det tidspunktet gjorde Winfrey stor suksess med sitt verdenskjente talkshow «Oprah», og dette var hennes eneste prioritet. Ifølge Winfrey var begge veldig klar over det.

- Vi er enige om at hvis vi hadde giftet oss, så hadde vi ikke vært sammen i dag, skriver hun videre.

KJÆRESTER I 34 ÅR: Oprah Winfrey og Stedman Graham på Oscar-utdelingen i 2015. De to er et av Hollywoods lengstlevende par. Foto: NTB Scanpix

- Deler de samme verdiene

Ifølge Winfrey er deres felles forståelse for det hun kaller «spirituell vekst», nøkkelen til deres langvarige forhold.

- Vårt forhold fungerer fordi han har skapt en identitet utenom å være «Oprahs kjæreste», og fordi vi deler de samme verdiene og liker å se den andre nå målene sine, skriver hun.

Graham har bygget sin egen karriere ved å holde kurs i lederskap, og har gjort stor suksess med flere bøker i samme sjanger.

Vil ikke ha barn

Oprah Winfrey og Stedman Graham anses å være et av Hollywoods mest stabile par, og det er ikke første gang den verdenskjente talkshowdronningen har snakket åpenhjertig om deres forhold.

I et intervju med People i oktober i fjor avslørte hun hvorfor paret aldri har fått barn.

- Jeg snakker med mange ødelagte mennesker, og de er ødelagte fordi de har hatt mødre og fedre som ikke er klar over hvor viktig jobb det er å være foreldre, uttalte hun.

- Jeg jobbet 17 timer om dagen, og hadde to hunder og Stedman, som lot meg være den jeg ønsket å være. Han har aldri forventet ting som felles frokost og middag. Det tror jeg kunne blitt forandret om vi hadde giftet oss, sa hun videre og understreket at hun aldri har angret på at hun ikke fikk barn.

Ifølge henne har hun aldri vært klar for ansvaret.

- Jeg tror en del av grunnen til det er at jeg har fått lov til å fylle livet mitt med «The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in South Africa». De jentene fyller mors-behovet jeg kanskje ville hatt. De overfyller det faktisk.