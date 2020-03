Oprah Winfrey langer ut mot de vanvittige ryktene om henne

Vanvittig konspirasjonsteori spres om Oprah Winfrey. Nå kommenterer hun ryktene.

I morgentimene onsdag trendet emneordet «Oprah» på verdensbasis på Twitter, og årsaken bak det hele er mildt sagt sjokkerende og forstyrrende rykter.

Det hevdes at det har vært en husransakelse hjemme hos Oprah Winfrey og ektemannen Stedman Graham, at det barnløse ekteparet skal være med i en global pedofiliring og at de attpåtil holdt barn fanget i kjelleren.

Oprah Winfrey og ektemanne Stedman Graham i 2015. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Om ikke det var nok ble det også hevdet at koronasmittede Tom Hanks også skal være med på dette, og at han i teorien ikke var på sykehus eller syk i det hele tatt, men skjulte at han var i fengsel.

Les også: Koronasmittede Tom Hanks og Rita Wilson ute av sykehus

– Det er IKKE sant

Nå har Oprah tatt til Twitter for å kommentere de ville ryktene mot henne.

– Ble akkurat oppringt om at navnet mitt trender og at jeg blir trollet for en grusom FALSK ting. Det er IKKE sant. Har ikke blitt raidet, eller arrestert, skriver Oprah.

Hun legger også til hva hun faktisk gjør om dagen:

– Bruker bare antibac og holder avstand som resten av verden. Ta vare på dere alle sammen, avslutter hun meldingen.

Konspirasjonsteori av Trump-supportere får skylden

I kjølvannet av Oprahs kommentar skriver en rekke anerkjente medier som NewsWeek, Washington Post og The Guardian om saken.

Det påstås at ryktene er en del av konspirasjonsteorien «QAnon» som Washington Post tidligere har omtalt.

Personer som fester sin lit til denne historien mener at flere elitepolitikere og kjendiser tilhører et nettverk av pedofile og at disse snart skal arresteres. Mange av tilhengerne sies også å være Trump-supportere, og at ryktene gjerne rammer hans motstandere.

Du kan lese mer om QAnon i Wikipedias omfattende artikkel om konspirasjonsteorien, hvor en lang rekke påstander er blitt tilbakebevist som falske og grunnløse.