Ordføreren vil stanse «Ex on the Beach»-innspillingen i Hemsedal. Føler seg lurt av produksjonsselskapet

Hemsedal hadde endelig kvittet seg med partystempelet – så kom «Ex on the Beach» til kommunen.

– I «Ex on The Beach – Afterski» er hotte, single og eventyrlystne jenter og gutter klare for å sette fyr på det norske hyttefeltet, opplyste Discovery i en pressemelding i slutten av oktober i fjor.

På grunn av strenge reiserestriksjoner som følge av koronapandemien ble kanalen tvunget til å tenke annerledes. Innspillingen som vanligvis har funnet sted ved strandkanten i Brasil og Mauritius, er i år blitt flyttet til skiparadiset Hemsedal.

– I USA gjorde de dette i fjor, og jeg tør påstå at deres «Love on The Peak» har blitt et episk stykke reality-TV, uttalte Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks, i pressemeldingen.

– Ødelegger rykte for Hemsedal

Selv om kanalen gleder seg stort til innspillingen som straks er i gang, er det imidlertid ikke alle som har tatt imot det nye konseptet med åpne armer.

Ifølge avisen Hallingdølen har Hemsedal kjempet lenge for å bli kvitt partystempelet som hele Norges «Partybygd». At «Ex on the Beach» nå kommer til kommunen vil ifølge ordfører Pål Terje Rørby ødelegge mye for arbeidet de har lagt ned for å rette på ryktet sitt.

– Hemsedal er en destinasjon for skiglade folk. Folk som liker heftig natur, bratte bakker, god atmosfære og god stemning. Hemsedal er for familier, barn, unge og eldre. Det er lov å ha det moro, men ikke på andre sin regning, sier Rørby til avisen og fortsetter:

– Hemsedal er alt annet enn det «Ex on the beach» representerer. Mange innbyggere og hytteeiere i kommunen, jeg også, ønsker hele produksjonen dit pepper'n gror. Nemlig til sørlige strøk, så langt vekk fra oss som det er mulig å komme.

Føler seg lurt

Det var sent i høst Rørby og Hemsedal kommune mottok henvendelser fra Rubicon, selskapet som produserer «Ex on the Beach», om at de hadde planer om å spille inn en serie i det flotte fjellandskapet. Det de imidlertid ikke skal ha fått beskjed om var hva slags serie som skal spilles inn i deres hjemkommune.

Til Nettavisen forteller Rørby at de som ble kontaktet for et mulig samarbeid ikke ble fortalt hva slags serie det var snakk om. Han mener flere føler seg lurt av produksjonsselskapet.

– Rubicon har, slik vi opplever det, ikke spilt med åpne kort om hva slags program det er snakk om. Verken overfor kommunen, Hemsedal Turisttrafikklag (HTTL) eller lokale leverandører. Det har vi reagert på, sier Rørby til Nettavisen.

Ifølge Rørby tok produksjonsselskapet kontakt over telefonen og fremstilte serien de skulle spille som «en koselig dating-serie».

– Det er det ikke. Tvert imot. Dette er «Ex on the beach», og kan sikkert karakteriseres som mye, men koselig vil jeg ikke si denne serien er, sier Rørby til Nettavisen.

Presseansvarlig for «Ex on the Beach», Ola Magnus Svihus, synes det er synd at ordføreren og kommunen vil at innspillingen skal flyttes. Han hevder imidlertid at Discovery har forsøkt å få til et møte. Mer om det lenger ned i saken.

– Rådville og ført bak lyset

Som ordfører føler Rørby en plikt overfor innbyggere, hyttehallinger og alle han mener er blitt villedet av henvendelsene fra produksjonsselskapet i Hallingdal, til å informere om hva dette egentlig er.

Ifølge Rørby føler flere ulike aktører i Hallingdal seg ført bak lyset og er rådville om hva de skal gjøre nå.

– Jeg ønsker å komme med en tydelig oppfordring om at folk og næringsliv tenker seg nøye om før de knytter sin egen bedrift, tjeneste eller navn opp mot dette konseptet, sier Rørby til Nettavisen og fortsetter:

– Vi skal ikke slå hånda av dem som lokalt har inngått samarbeid med produksjonen, og særlig nå har vi forståelse for at det er behov for inntekter. Men jeg vil samtidig påpeke at Hemsedal, og alt det vi står for, opplever denne produksjonen som et fremmedelement vi ikke ønsker å knyttes til.

Rørby mener Hemsedal er alt annet enn det høyfjellsversjonen av det «Ex on the Beach» representerer og ønsker ikke å bli assosiert med det.

– Hemsedal er en attraktiv bygd med mange unge eventyrsøkere som kommer hit som tilflyttere eller besøkende for å nyte aktiviteter i flott natur med familie og venner. Fjellbygda vår dyrker frem gode og ekte opplevelser i gode venners lag og har bevisst satset på å bygge opp en merkevare som denne innspillingen ikke er forenlig med, sier han til Nettavisen.

– Nettopp det har jeg gitt veldig klart uttrykk for overfor Rubicon, og alle jeg snakker med. Dessverre ser vi at vi ikke kan stoppe planene, fortsetter han.

– Har bedt om møte

Presseansvarlig for «Ex on the Beach», Ola Magnus Svihus, synes det er synd at kommunen og ordføreren ønsker innspillingen flyttet. Svihus, som også svarer for Rubicon, mener imidlertid ikke at produksjonsselskapet har ført noen bak lyset.

Til avisen Hallingdølen sier Svihus at det er helt vanlig at man ikke røper hva slags program det er snakk om når man er ute å speider etter mulige locations, og gjengir det samme til Nettavisen som til Hallingdølen:

– På det tidspunktet var det ikke bestemt hva programmet skulle hete. Sjangeren som vi oppga til alle samarbeidspartnere gir en klar pekepinn på hva vi lager. Produksjonen har hatt kontakt med både kommunen og næringslivet hele veien, blant annet har vi gjentatte ganger prøvd å få til et møte med ordføreren uten å lykkes, sier Svihus og fortsetter:

– Etter at produksjonen hadde bestemt seg for Hemsedal, ble det gjort klart at dette er et program av type «strand-reality» der deltakerene først og fremst skal oppholde seg i villaen, men også nytte seg av nærområdet og naturen til nettopp rolige og koselige «dates».

I slutten av november skal Rørby ha fått en invitasjon til et møte med Discovery. Ifølge Svihus kunne ikke ordføreren møte. Medieselskapet skal deretter ha forsøkt to ganger å avtale et nytt møte, men skal ikke ha fått svar.

Pål Terje Rørby bekrefter overfor Nettavisen at han skal ha mottatt en invitasjon fra Discovery.

- Ja de ba om et møte som ikke passet for min del, så turistsjefen deltok i mitt fravær etter avtale, sier Rørby.

