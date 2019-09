Øre for unik musikk

Pater familias i landets kanskje mest musiske familie heter Hans Fredrik Jacobsen. Her har han like godt invitert med seg hele familien og vel så det. Det har det blitt nydelig musikk av.

Nå har det seg slik at definisjonen på pater familias er et familieoverhode med uinnskrenket makt over ektefelle og barn og bestemmelsesrett over hele familiens formue. Noe forteller meg at helt slik er det ikke i familien med utgangspunkt i Tolga i Hedmark. Der Jacobsen, fru Tone Hulbækmo og sønnene Alf og Hans Hulbækmo befinner seg har jeg absolutt et klart inntrykk av at demokratiet har en fremtredende plass.

De fire har sjølsagt også sitt eget familieorkester, men hver for seg skaper de også framifrå musikk. Hans er en av landets, og vel så det, aller hippeste trommeslagere og bror Alf laga et strålende bestillingsverk til årets Moldejazz. Mor Tone har gjennom flere tiår etablert seg som en av landets viktigste formidlere av tradisjonsmusikk og far Hans Fredrik, med sin gedigne instrumentpark som han har skapt et eget univers med, befinner seg et sted der sjangerbegrepet ikke har noen voldsom betydning.

Tone og Alf Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen og Hans Hulbækmo - må vel være en av landets mest musikalske familier?

Her møter vi Jacobsen trakterende fløyter av ymse kaliber, sekkepipe, kantele, gitar, bukkehorn, sopransaksofon, oud og syngende - pluss noe jeg har glemt vil jeg tro - sammen med de tre andre i familien samt utenomekteskapelige gjesteopptredener fra Gjermund Silset og saksofonistene André Roligheten og Karl Hjalmar Nyberg.

Mye gjør Jacobsen også aleine der han har benytta seg av studioets allehånde muligheter til pålegg. Ellers møter vi han i et utall konstellasjoner på de 17 låtene som er en blanding av hans egne melodier og noen tradlåter.

Uttrykket er så mangefasettert, fascinerende og sjangeroverskridende som vel tenkelig og om man vel velger å kalle dette folkemusikk, verdensmusikk, improvisert musikk eller enkelt og greit Hans Fredrik Jacobsen-musikk, er i alle fall meg revnende likegyldig.

«Øre» er så personlig og så unik at det bare er å dykke ned i det og bli der værende. Hans Fredrik Jacobsen bekrefter nok en gang hvilken høyst personlig stemme han er i besittelse av.

