Original og hip trio

Jamie Saft, Steve Swallow og Bobby Previte møtte vi forrige gang sammen med punk-rock ikonet Iggy Pop. Nå melder de seg til tjeneste på egen hånd og det holder i bøtter og spann det.

Saft, denne gangen på orgel og elektrisk hapsichord, Swallow på elbass og Previte på trommer gir oss her sin tredje tilstandsrapport. De tre møttes første gang i 2014 og ved de to første anledningene er det pianisten Saft vi har fått hilse på.

De som har stifta bekjentskap med Saft (48) sammen med John Zorn, Beastie Boys, The B-52s eller i Starlite Motel sammen med blant andre Gard Nilssen, vet at han er en tangentist uten for mange begrensninger både musikalsk og når det gjelder sjangertilnærming.

I møtet med elbassikonet Steve Swallow (78), som la vekk den store fela allerede på begynnelsen av 60-tallet, og den meget allsidige trommeslageren Previte (67), leder Saft veien mot det som har blitt både et morsomt, spennende og annerledes triomøte.

Med et repertoar bestående av ei fin samling med standardlåter som Bill Evans´ «Re: Person I Know» - lett omskrevet fra originalen - og relativt ugjenkjennelig også, «Moonlight in Vermont» og Burt Bacharach og Hal Davids udødelige «Alfie», samt låter av nylige avdøde Roswell Rudd, som både Saft og Swallow hadde et nært forhold til, og ZZ Top-gitaristen Billy Gibbons, enkelte Saft-låter pluss noen frie ekskursjoner, har de tre skapt et triounivers som jeg ikke greier å finne noe som likner på i farten.

Årsaken er sjølsagt at de tre, både hver for seg og individuelt, har noe helt eget å by på. Dessuten er det åpenbart at de tre, som kommer fra tre forskjellige generasjoner, har etablert en empati som skinner tydlige gjennom hele veien.

