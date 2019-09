Orkla-leder Stein Erik Hagen har funnet lykken

- Alder er bare et tall, sier Hagen til Se og Hør.

Etter at Stein Erik Hagen (63) kom ut som homofil i 2015 har romanseryktene stadig svirret rundt Orkla-styrelederen.

Nå skal han imidlertid ha funnet lykken med 32 år yngre Nicolay Andreas Herud (31). Det skriver Se og Hør.

- Jeg har venner i alle aldersgrupper. Alder er bare et tall. «Det er den biologiske akderen som teller», ifølge professor Klaus Schwab i World Economic Forum. Jeg føler meg i hvert fall 30 år yngre en det som står i passet mitt, sier Hagen til Se og Hør.

Ifølge ukebladet skal Hagen og Herud, som jobber som kirurg, ha møttes tidlig i vinter.

STYRELEDER: Stein Erik Hagen er styreleder i Orkla og er en av Norges aller rikeste menn. Her er han ved åpningen av Orklas nye 16. etasjers bygg på Skøyen. Foto: Berit Roald (NTB Scanpix)

Mistet eks-kona

Bak seg har Hagen to tidligere ekteskap. I 2004 giftet han seg med Milli-Marie Treschow, og ble Norges rikeste par. I 2012 skilte de lag, og tre år senere kom Hagen ut som homofil.

Til tross for at Treschow, i et intervju med Dagbladet Magasinet i 2017, hevdet at hun ikke hadde en anelse om at hennes tidligere ektemann var homofil, sto de to hverandre svært nære.

I september i fjor opplevde han å miste sin nære partner.

- Det var et sjokk. Helt absurd. Å dø på den måten ... En skulle ikke tro det var mulig i dag. Ulykker kan jo skje, men dette? Høy feber, som viste seg å være forårsaket av lungebetennelse som igjen førte til blodforgiftning? Og så dø av det, kort tid etter, uttalte Hagen til Dagbladet Magasinet i desember i fjor.

Stor sorg

Mille-Marie Treschow var en av Norges rikeste kvinner og en høyt respektert og anerkjent forretningskvinne.

Dødsfallet gikk hardt inn på Hagen.

- Livet er skjørt. Og Mille-Maries død tidligere i høst preger meg sterkt. Det har gitt meg et annet perspektiv på livet: Slutte å tenke på hva man skal gjøre en gang i fremtiden, og i stedet gjøre det i dag, sa Hagen til avisen.

Treschow etterlot seg to voksne barn fra sitt andre ekteskap med siviløkonom Andreas Stang. Hagen har fire barn, tre fra sitt første ekteskap og et med sin tidligere samboer. Sammen fikk de ingen barn.