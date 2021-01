Produksjonen har delt det første bilde av Kristen Stewart i sin nye rolle.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Den amerikanske skuespilleren Kristen Stewart (30) skal gestalte prinsesse Diana i en ny storfilm, og nå har det første bildet av stjernen i rollen som prinsessen blitt sluppet av produksjonen.

På bildet er skuespilleren kledd opp i rød jakke og sort hatt - og er slående lik prinsessen.

Filmen er ifølge Variety ventet til høsten, og skal handle om livet til prinsesse Diana på starten av 1990-tallet. Prinsessen tilbringer julehøytida sammen med den britiske kongefamilien på godset Sandringham i Norfolk, da hun bestemmer seg for å skilles fra prins Charles.

Oscar-statuetten er sporløst borte

Jared Leto (49) vant i 2014 sin første Oscar-pris for sin rolle i «Dallas Buyers Club». Nå kan skuespilleren avsløre at Oscar-statuetten har vært sporløst borte de siste tre årene.

- Jeg fant ut at den har vært borte i tre år, men jeg tror ingen turte å fortelle meg det, forteller Leto i et intervju med James Corden under «The Late Late Show».

Skuespilleren forklarer at han flyttet i Los Angeles, og at prisen har blitt borte på veien. Selv om både han og flyttehjelpen har lett overalt, finner de ikke premien noe sted.

- Jeg håper den er i gode hender hvor enn den er. Det er en god mulighet for at noen har tatt den, det er ikke noe du kaster i søpla.

Overrasker med babynyhet

Den amerikanske sangstjernen Halsey (26) venter sitt første barn. Det avslører hun på Instagram onsdag, sammen med en rekke bilder av babymagen fra en fotoseanse.

«Overraskelse», skriver 26-åringen under bildet.

I innlegget har hun tagget manusforfatteren Alev Aydin, noe som tyder på at dette er faren til barnet. Han har også delt innlegget videre på sin Instagram Story med to røde hjerter.

Sangstjernen har tidligere vært åpen om at hun sliter med å få barn, og at hun har opplevd en spontanabort.

- Jeg har vært veldig åpen om utfordringene med min reproduktive helse, om at jeg har ønsket å fryse ned egg, at jeg har endometriose og sånne ting. I lang tid trodde jeg at det å lage en familie var noe jeg ikke var i stand til å gjøre, har hun tidligere fortalt ifølge People.

