Oscar-vinner er død

Sir Ronald Harwood vant en Oscar for beste manus for filmen «Pianisten».

85-åringen ble kjent for å ha skrevet flere teaterstykker og filmmanus. Han skrev blant annet klassikeren «The Dresser» fra 1983, og ble nominert til en Oscar for sitt arbeid.

Han måtte imidlertid vente 20 år før han vant en Oscar for beste manus for filmen «Pianisten» i 2003. Harwood skrev også manuset til filmen «The Diving Bell and the Butterfly» fra 2007, og her ble han nok en gang nominert for en Oscar. 85-åringen skrev også flere bøker, og skal ha dødd av naturlige årsaker i sitt eget hjem i Sussex, England, skriver The Guardian.

I 1999 ble han utnevnt til ridder for sin innsats i den britiske kulturhistorien, og fikk dermed ærestittelen «Sir» før sitt eget navn. 85-åringen var ugift, men etterlater seg tre barn,