Over 30.000 av Nettavisens lesere mener at Ulrikke Brandstorp ikke var den verdige vinneren

Gårsdagens Melodi Grand Prix-finale gikk ikke akkurat ubemerket hen. Det som skulle være en storslagen sending, og et 60-årsjubileum av sangkonkurransen, endte mildt sagt i skandaleoverskrifter.

Like etter at de ti finalistene var ferdig på scenen, kom de første meldingene om at systemet var nede - noe som gjorde at publikum ikke fikk stemme. Seerne var i harnisk, og NRK hentet inn en jury på 30 personer som de mente kunne erstatte publikumsstemmene.

«Backup»-juryen, sammen med stemmene som kom inn før alt brøt sammen, kåret favoritten Ulrikke Brandstorp til årets MGP-vinner med låten «Attention». Brandstorp blir dermed den som skal representere Norge i finalen i Eurovision i Rotterdam i mai.

Finalen Melodi grand prix Trondheim 20200215. Ulrikke Brandstorp jubler etter og ha vunnet finalen i MGP i Trondheim spektrum. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: Tore Meek (NTB Scanpix)

Ikke enig

Ifølge Nettavisens lesere er det imidlertid ikke Ulrikke Brandstorp som er den verdige MGP-vinneren. Over 35.000 lesere har stemt på avstemningen til Nettavisen, og der mener flertallet at det er Rein Alexander som burde sendes til Rotterdam for den store Eurovision-finalen.

Med over 12.000 stemmer i skrivende stund, er det over 35 prosent som mener at det heller burde være han som skal representere Norge.

- Det sier noe om hvordan det egentlig kunne gått, sier manageren til Rein Alexander, Jan Erik Haglund, til Nettavisen.

STEMT FREM SOM VINNER: Rein Alexander på scenen under MGP-finalen lørdag kveld. Foto: Tore Meek (NTB Scanpix)

- Ekstremt skuffende

Haglund legger ikke skjul på at Rein Alexander er svært skuffet over gårsdagens NRK-blemme.

- Det er jo ekstremt skuffende det som har skjedd. Sånne ting skal ikke skje. Man sitter igjen med en følelse av at man ikke har fått en rettferdig sjanse. Det burde blitt løst på en helt annen måte, sier Haglund.

På Instagram lørdag kveld la Rein Alexander ut et lenger innlegg der han takket for støtten har har fått under MGP-dagene, og kom med et lite stikk til MGP-avgjørelsen til NRK.

- Dersom noen lurer på hva som skjedde så hadde NRK tekniske problemer. Det ble altså ikke publikum denne gangen som fikk stemme sin favoritt videre, men en utvalgt jury, skrev han.

Glad på Ulrikke sine vegne

Til tross for at avgjørelsen av årets MGP-vinner ikke gikk helt som planlagt, understreker Rein Alexander og Haglund at de er glade på Ulrikke Brandstorp sine vegne.

- Ulrikke var blant en av favorittene og er en god vinner. Vi ønsker henne masse lykke til, sier Haglund til Nettavisen.

Også Kristin Husøy med låten «Pray for me» var blant Nettavisens MGP-favoritter med over 18 prosent av stemmene, tett etterfulgt av Ulrikke Brandstorp på en tredjeplass med 15 prosent av stemmene.



For ordens skyld skal det nevnes at Nettavisens lesere kun kan stemme én gang fra hvert device. En leser kan altså ha stemt flere ganger, for eksempel fra mobil og PC.

