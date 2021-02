Over 60 år med Melodi Grand Prix. Dette er MGP-øyeblikkene vi aldri glemmer

Finalefiasko, plagiatanklager og nederlag. Det har skjedd mye rart under Melodi Grand-Prix i årenes løp.

Lørdag er det duket for årets finale i Melodi Grand Prix, et av Norges lengstlevende tv-programmer og musikkkonkurranser. Den første utgaven ble kringkastet allerede i 1960, og bare tre ganger har det blitt avlyst - i 1970, 1991 og 2002.

Den årlige begivenheten er i stor grad preget av glitter og glam, og vinneren av den norske finalen blir Norges bidrag inn i den internasjonale sangkonkurransen med samme konsept, Eurovision.

I løpet av de 60 årene med Melodi Grand Prix på TV, er det noen år man kanskje husker bedre enn andre. I fjor skapte programmet sterke reaksjoner med stemmetrøbbel under finalen, men også tidligere år har skapt skandaler, snakkiser og legendariske øyeblikk.

Her er øyeblikkene vi husker best fra årene med Melodi Grand Prix.

Plagiatbeskyldninger

I 1968 vant Odd Børre Sørensen den norske finalen med låten «Jeg har aldri vært så glad i noen som deg», skrevet av Kari Nergaard.

Kort tid etter den norske finalen trakk derimot Nergaard låten, etter at hun ble beskyldt for plagiat. Flere hadde reagert på at låten var for lik Cliff Richard-hiten «Summer Holiday» fra 1963.

Neegaard avviste beskyldningene og påsto selv at hun aldri hadde hørt «Summer Holiday». Hun endte likevel med å trekke låten før NRK fikk tatt stilling til saken.

Andreplassen «Stress» endte opp med å representere Norge i Eurovision Song Contest samme år.

Null poeng i Eurovision

Jahn Teigen vant den norske finalen i 1978 med låten «Mil etter mil». Men selv om låten slo an i Norge, og i ettertid har blitt en låt i mange nordmenns hjerter, imponerte den ikke det store utland like mye.

Teigen endte nemlig med null poeng i Eurovision-finalen. Selv ikke våre naboer, Sverige og Danmark, sendte et lite poeng i Norges retning, og Teigen endte på sisteplass.

Europa swingte seg med Bobbysocks

Noen år senere så det imidlertid ut til at Norge og Europa hadde glemt fiaskoen med Jan Teigens siste plass var glemt. I 1985 stod jentegruppa «Bobbysocks» på scenen og sjarmerte «alles» hjerter.

Duoen som bestod av Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen fikk hele Europa til å svinge seg til «La det swinge» under Eurovision-finalen i Gøteborg.

De to gikk helt til topps i konkurransen og sikret Norges aller første seier i musikkonkurransen.

My «what» is yours?

Etter finalen i Norge i 2010 var det flere som stusset over vinneren Didrik Solli Tangens bidrag, «My heart is yours».

Selv om Solli Tangen imponerte med sangstemmen, var det sangteksten som ble den store snakkisen.

Flere trodde nemlig artisten sang «My hard is yours», noe som gir sangen en helt annen mening og kanskje ikke passer seg like godt i et familieprogram.

Solli-Tangen tok reaksjonene helt med ro, og med et smil.

- Det er bare morsomt, sa han til VG Nett den gangen.

Fiasko i semifinalene

Stella Mwangi vant kanskje overlegent i den norske finalen i 2011 med sin låt «Haba Haba», og låten og showet gjorde henne til favoritt da hun skulle representere Norge i Norge i Eurovison.

Men det gikk ikke Mwangis vei. Hun endte på 17.plass i semifinalen og gikk ikke en gang videre til den store superfinalen.

- Selvsagt ble jeg overrasket, jeg gjorde jo mitt beste, sa Mwangi til norsk presse etter nederlaget.

Bare noen år etterpå gikk Norge på en smell igjen, og røk ut allerede i semifinalen. I 2016 var det Agnete Johnsen som representerte Norge i Eurovision-finalen som ble arrangert i Stockholm, med låten «Icebreaker» Hun røk også ut før den store finalen.

- Jeg er veldig stolt av det jeg gjorde på scenen, jeg gjorde det jeg kom for. Jeg tenkte skitt også, sånn ser det, sa en tapper Agnete etter skuffelsen den gang.

I årets sesong av «Hver gang vi møtes» på TV 2, snakker Johnsen åpenhjertig om hva som skjedde.

- Jeg var sint på meg selv for at jeg hadde tatt muligheten fra noen andre til å delta i Melodi Grand Prix, og kroppen min klarte ikke dette. Det var en grusom periode i livet. Da jeg lå på hotellrommet hadde jeg tvangstanker. Jeg husker at jeg sa til manageren min at hvis jeg går videre til finalen, så hopper jeg ut av vinduet, forteller hun i programmet.

Nederlag for Rybak

Alexander Rybak imponerte både Norge og Europa da han vant i 2009 med sangen «Fairytale». I ettertid turnerte han i både innenlands og utenlands, og smeltet flere pikehjerter.

I 2018 vant Rybak den norske versjonen igjen, og seilet inn som favoritt Norge trodde igjen at artisen skulle bringe hjem en overlegen seier fra den internasjonale finalen. Slik gikk det ikke.

Denne gangen var ikke Europa like imponert, og Rybak havnet på en skuffende 15.plass i musikkonkurransen, bak både Sverige og Danmark.

– Det er vel lov å være skuffet. Når man er med i en konkurranse, så går man for seier. Det ble ikke seier i dag. Men det viktigste for meg er at jeg gjorde den beste opptredenen i dag, sa Rybak til den norske pressen etter nederlaget, skrev TV2 den gangen.

