Over alle grenser

Hva skjer når noen av kongerikets aller beste unge jazzmusikere på alle vis møter en legendarisk musiker fra Zanzibar? I dette tilfellet oppstår det i alle fall magisk musikk.

For noen år siden hørte bassisten Stian Andreas Egeland Andersen en bongospiller på ei strand i Tanzania som samtidig dansa og spilte norske folkemelodier. Når han i tillegg spurte vår mann «hvordan går det?» - på norsk - så var frøet sådd for et solid vennskap.

Vennskapet har ført til mange møter i Tanzania/Zanzibar og her i Norge og nå får også vi andre være med på herlighetene. Mannen med bongotrommene var Matona, eller Mohamed Issa Haji, som viste seg å være en legendarisk musiker som vokste opp med å spille taarab, en type fusjonsmusikk med røtter både i afrikansk, arabisk og indisk musikk. Han har turnert verden rundt i 30 år, spilt taarab, lært seg mange språk og nærma seg en rekke andre musikalske uttrykk.

Det siste tiåret har Egeland Andersen, saksofonist Harald Lassen og fiolinist og vokalist Emilie Heldal Lidsheim besøkt Zanzibar, Matona og hans musikkakademi, Dhow Countries Music, en rekke ganger. Alle har lært mye av hverandre og etter en turné i Norge høsten 2016 der taarab-uttrykket lå i bånn og blei fusjonert på et herlig vis med jazz, rock og folkemusikk fra flere verdenshjørner - «Per Spelmann» dukker også opp - fant de ut at det var på tide å dokumentere reisa så langt.

Med seg har de også fått Martin Lie Svendsen på gitar og Ivar Myrset Asheim på trommer og perkusjon samt Gora Mohamed Gora på qanun, som jeg tror er et strengeinstrument, og Henriette Hvidsten Eilertsen på fløyte som gjester på noen av spora.

Det skinner så voldsomt gjennom høytalerene at empatien mellom disse musikantene er av det helt spesielle slaget. Dette er så langt fra et hastesammensatt lag som vel tenkelig - musikken har fått tid til å utvikle seg over tid og har blitt både sterk, vakker og totalt unik.

Matona´s Afdhal Group - afdhal betyr den beste på arabisk og var det Matona, som synger, spiller oud, darbuka og bongos, utbrøt etter at de hadde spilt sammen for aller første gang - er både en viktig og helt spesiell organisme. Verden blir et bedre sted av slik musikk og slike møter.

