Over Bekken etter blues

Dr Bekken, som også reagerer hvis han blir tiltalt som Tor Einar Bekken, er et musikalsk overflødighetshorn av de sjeldne. Her følger det fire nye bevis på det.

Tor Einar Bekken er en musikant som har gått sin egen vei så lenge jeg har kjent til han. Han gjør det han tror på og han gjør det på et personlig og inderlig vis.

For bare noen uker siden blei Bekken tildelt Bluesprisen 2019 under Bluesfestivalen på Notodden. Det forteller en hel del om i hvilken grad han blir satt pris på av bluesmiljøet. Gjennom sin utrettelige innsats gjennom mange tiår for fundamentet for nesten all moderne musikk, bluesen, har Bekken vært med på å løfte solopianoversjonen av dette uttrykket til helt nye steder her hjemme.

Gjennom innspillingene «Øra I» og «Øra II» fører han oss gjennom cirka en time med friimporo basert på blues. Har jeg skjønt det riktig så er ingen av låtene basert på nedskrevne melodier, men kun skapt der og da basert på diverse inspirasjonskilder.

Bekken er langt i fra bare en framifrå pianist. Han trakterer også akustisk gitar på et høyst personlig vis. På «Help Us in the Hour of Need» er det kun seksstrengeren som er involvert - med litt bottelneck fra tid til annen. Heller ikke her er det et bestemt låtmateriale som ligger til grunn for de fem låtene - kun Bekkens usedvanlige kunnskap om og forhold til bluesen.

På «Plays Blues Piano Especially for You» er det Dr Bekken vi får hilse på. Når og hvorfor han bytter «identitet» vet jeg ikke, men her det i alle fall hardcore pianoblues med ingredienser fra stride og boogie woogie som står på menyen nok en gang og her er Bekken noe så voldsomt på hjemmebane.

Det swinger og groover av pianospillet hans på et vis som ingen andre her hjemme og neppe så mange andre ellers på Tellus heller. Tor Einar - eller Dr - Bekken har nå levert bunke nummer to med fire innspillinger på et år - du verden! Nesten alt er like ærlig, inderlig og viktig.

Alle utgivelsene er kun gitt ut digitalt.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Tor Einar Bekken Øra I DrB Records

Tor Einar Bekken Øra II DrB Records

Tor Einar Bekken Help Us in the Hour of Need DrB Records