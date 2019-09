Over og ut for P3morgen

Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby slutter i P3morgen.

Sluttdatoen er satt for P3morgen, melder NRK. Den siste sendingen går på luften den 20. desember 2019.

«Trekløveret har hatt trofaste morgenlyttere i en årrekke, men nå har gjengen tatt en felles avgjørelse om at de runder av eventyret», skriver P3.no

– Det er en tid for alt. Vi er så vanvittig takknemlige for alle de årene Ronny, Silje og Markus har stått opp sammen med folk i inn- og utland og gitt oss en varm og morsom start på dagen. Heldigvis er det fortsatt noen måneder igjen, sier Mats Borch Bugge, redaksjonsleder for radio og podkast i NRK P3 Oslo.

Alle tre programlederne vil fortsette i andre jobber i NRK etter P3morgen, og NRK opplyser at de jobber med et annet morgenkonsept som skal ta over.

P3morgen våknet til liv i 2003, den gang med navnet «Petremorgen». Dagens program fant sitt format i 2009. Da var det Live Nelvik som var Ronny Brede Aases faste makker i studio, med Silje Nordnes som utegående reporter.

Nordnes tok etter hvert over rollen som programleder, og Markus Neby som reporter og «sidekick».

Jan Tore Kjær gjorde to endringer - må raser kiloene av

Flere kjente navn har vært programledere og reportere i P3morgen, deriblant Siri Kristiansen, Steinar Sagen, Henrik Thodesen og Martin Beyer-Olsen.

Både program og programledere har vunnet en rekke priser for sin innsats i studio.