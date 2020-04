Overleger advarer hjertepasienter: - Minutter teller

Da det ble stille på hjerteavdelingen på Ullevål, ble legene bekymret.

Da regjeringen iverksatte smittevern-tiltakene mot koronaviruset den 12. mars, var det blant annet med mål om å skåne sykehusene mot overbelastning og kaostilstander.

Sykehus og helsepersonell over hele landet begynte derfor å ruste opp, og kunne melde om «stille før stormen»-stemning på de fleste avdelinger.

LES OGSÅ: Forskere har kalkulert hvor mye lenger du kan leve hvis du har en sunn livsstil

På hjertemedisinsk avdeling ved Ullevål sykeshus ble det imidlertid litt vel stille.

- De første ukene etter tiltakene ble iverksatt, hadde vi en nedgang i antall pasienter som tok kontakt. Det bekymret oss, for når det kommer til hjertepasienter, er det svært viktig at de tar kontakt med én gang de kjenner på alvorlige symptomer slik at vi får behandlet dem raskt.

Det forteller Sigrun Halvorsen, avdelingsleder ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, til Nettavisen.

- Når det gjelder pasienter med hjerteinfarkt, så er det minutter som teller.

Halvorsen tror pasientene nølte med å ta kontakt fordi de fryktet Covid-19-smitte, spesielt fordi dette er pasienter i risikogruppen.

- Men det er helt trygt å oppsøke sykehus, og ikke minst; svært viktig at man gjør det hvis man faktisk er syk. Smittepasientene ligger på en annen avdeling, så man trenger ikke bekymre seg for det, sier Halvorsen, og legger til:

- Vi har normal beredskap og det samme tilbudet som før. I begynnelsen begrenset vi den elektive behandlingen fordi vi ikke visste omfanget av Covid-19, men vi har i stor grad gjenopptatt det nå.

Derfor er det viktig med rask behandling

Hvis man kjenner på symptomer for hjerteinfarkt, er det spesielt viktig at man oppsøker sykehus. De vanligste symptomene for hjerteinfarkt er akutte brystsmerter, eventuelt med stråling til venstre arm, hals og underkjeve.

LES OGSÅ: Derfor lever kvinner lenger enn menn

Kjenner du på disse symptomene, må du oppsøke sykehus så raskt som overhode mulig.

Overlege Jørgen Gravning, som jobber på samme avdeling som Halvorsen, understreker viktigheten av rask behandling ved å forklare hvordan et hjerteinfarkt oppstår:

På kranseårene, som forsyner hjertemuskelen med blod, kan det oppstå åreforkalkinger. Et hjerteinfarkt utløses ved at en slik åreforkalking sprekker, slik at innsiden kommer i kontakt med blodet og danner akutt blodpropp.

- Hvis dette skjer i en stor og viktig kransåre, kan man få et stort og svært alvorlig hjerteinfarkt. Skjer det derimot i et lite kar, får du et mindre infarkt. Det er likevel viktig å oppsøke medisinsk hjelp, fordi et infarkt kan gi et arr på hjertet, hvor hjertemuskelen erstattes av arrvev.

LES OGSÅ: Kardiolog: - Folk må ikke tro at det er farlig for hjertet å trene hardt

LEGER: Sigrun Halvorsen og Jørgen Gravning jobber begge ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Foto: Oslo Universitetssykehus/Stine Friis Hals

Arrvevet mister evnen til å trekke seg sammen, og svekker hjertet.

- Hvis du derimot får behandling, så gjenoppretter vi blodforsyningen slik at du ikke får varig skade på hjertemuskelen, forklarer Gravning, og legger til:

- Tidlig behandling er veldig viktig for å forebygge varig skade. Det forebygger hjertesvikt og tidlig død.

Stresser vi mindre?



Den siste uken har situasjonen på hjertemedisinsk avdeling på Ullevål stabilisert seg.

- Nå har vi pågang som normalt, og det er vi veldig glade for! Det virker som folk har skjønt at det er helt trygt å oppsøke sykehus for behandling, sier Halvorsen.

LES OGSÅ: Hva er et «normalt» sexliv? Dette viser forskningen

I de landene som er hardest rammet av Covid-19, skal det nå være rapportert om et lavere antall hjerteinfarkt blant befolkningen. Halvorsen og Gravning mener det er altfor tidlig til å kunne si noe om hva det skyldes, og påpeker at det uansett kan være variasjoner fra uke til uke.

- Man blir ikke friskere av å sitte hjemme og leses avisa i sofaen, men det er kanskje færre som bedriver de aktivitetene som er utløsende for hjerteinfarkt slik at vi ser en liten nedgang nå. Men det vil nok uansett være forbigående, sier Gravning.

Et hjerteinfarkt kan utløses av flere ting, men fysisk anstrengelse, stress og utbrudd av negative følelser er blant de vanligste utløsende årsakene. Et hjerteinfarkt kan imidlertid også komme mens man sover på natta.

Nå som mange nordmenn har hjemmekontor og veldig mye tid innenfor husets fire vegger, vil nok noen oppleve det som mer stressende, mens andre synes det er en avslappende hverdag sammenlignet med normalen.

- Jeg tror nok ikke stressnivået har gått ned i den norske befolkning, i alle fall ikke på en måte som ville vist seg i statistikken for hjerteinfarkt. Så hvis det viser seg at man over tid får en nedgang i hjerteinfarkt som følge av koronaviruset, handler det nok heller om at pasientene ikke har oppsøkt sykehus for behandling - og derfor er de ikke registrert, sier Halvorsen.

Hun får støtte av kollega Gravning.

- Mens vi ser at mange er ute i aktivitet nå, er det nok også mange som sitter mye i ro inne. Faren er at mange isolerer seg litt hjemme og blir sittende mye i sofaen og trøstespise. Så det er viktigere enn noensinne at man beveger seg og spiser sunt, avslutter Gravning.