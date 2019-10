Overrasker fansen på Instagram

- Hei Instagram, skriver stjernen.

Skuespiller og Friends-stjerne Jennifer Aniston har ikke vært blant de mest aktive på sosiale medier - i motsetning til sine tidligere Friends-kolleger.

Hun har også uttalt at hun mener sosiale medier, og det å jakte likes og å sammenligne seg med andre kan være skadelig for unge mennesker, ifølge Instyle.

Nå har stjernen imidlertid snudd - i hvert fall litt - og fått seg en egen profil på Instagram. I hennes første innlegg på bildedelingstjenesten deler hun dessuten et bilde av seg selv sammen med alle skuespiller-kollegene fra Friends med teksten «Og nå er vi Instagram-venner også. Hei Instagram»

Courteney Cox, Matt Leblanc, David Schwimmer og Lisa Kudrow er alle tagget i bildet. Stjernene, sammen med Matthew Perry, som også er avbildet, spilte sammen i serien i hele 10 sesonger. De ble sendt på NBC fra 1994 til 2004. Her hjemme i Norge fikk vi se den første episoden i 1996.

Anistons første Instagram-bilde har i skrivende stund blitt likt av over 1.7 millioner brukere, omkring to timer etter at det ble delt. Profilen har hittil fått over 198 tusen følgere.

Friends har forøvrig også 25-årsjubileum i år, og flere av stjernene har i den anledning delt bilder fra tiden i Friends og sammen med sine skuespiller-kolleger.