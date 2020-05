Overrasket over inntrykket folk har: - Jeg er faktisk mange ting

Finaleklare Øyvind «Vinni» Sauvik opplevde utfordringer som gjorde at han ønsket å ta tak i eget liv.

Hiphop-artisten Øyvind «Vinni» Sauvik (44) har tidligere vært åpen om å ha levd et utsvevende liv med alkohol og narkotika. Nå viser han nok en gang det norske folk en helt annen side av seg selv i «Kompani Lauritzen», og til VG lørdag forteller han at han under innspillingen av «Hver gang vi møtes» i 2012 opplevde ting privat som gjorde at han ønsket å snu om på livet.

- Jeg hadde suksess med «Sommerfugl i vinterland», men så hadde jeg andre utfordringer som gjorde at jeg tenkte «Hvordan har jeg kommet hit». Hva slags sannheter har jeg egentlig trodd på? Hvis du har fått en «virkelighet» presentert for deg selv, så må man forholde seg til den. Enten kan man si at alt er bare tull, alle er idioter og jeg er helt rå - det er bare alle andre som ikke har skjønt det. Og så holder man på med ting som kanskje ikke er så sunt og bra, sier han til VG.

Vinni er aktuell som en av de 14 kjendis-deltakerne i «Kompani Lauritzen» på TV 2. Foto: NTB scanpix

- Far, kompis og treningsentusiast

Samtidig sier han at det hele er del av en reise, og forteller at det overrasker ham at mange tenker på ham som «en rapper som har pleid å røyke hasj».

- Jeg er faktisk mange ting. Jeg kan rappe og lage musikk, for det har jeg drevet mye med. Men jeg er også en far, en kompis, en som trener mye. Jeg er kommet til et sted i livet der jeg klarer å omfavne alle de delene i livet mitt - uten å begrense meg eller definere meg så mye.

Aktiv

Siden «Kompani Lauritzen», der Sauvik nå er finaleklar, kom på skjermen har nemlig mange latt seg imponere av prestasjonene hans i krevende fysiske oppgaver. Overfor Aftenposten har han, som i lange perioder hvert år bor på Bali, forklart at han særlig har fått god hjelp siden han for 11 år siden ble kjent med Pekka Lundefart (41), som blant annet har trent rallybrødrene Petter og Henning Solberg.

- Jeg har alltid vært aktiv. Faren min var fotballspiller og turner på høyt nivå. Som yngre prøvde jeg mye, også kampsport. Jeg har alltid likt å skate, surfe og stå på snowboard, men etter at jeg møtte Pekka har jeg fått et nytt syn på trening og bevegelse, har Vinni fortalt.

Øyvind Sauvik slo igjennom under artistnavnet «Vinni» på starten av 2000-tallet, som den ene halvdelen av rapduoen «Paperboys». I 2012 gjorde han inntrykk på TV-seerne da han var med i «Hver gang vi møtes», der han snakket ærlig om sin historie og rørte mange med sin tolkning av Halvdan Sivertsens «Sommerfugl i vinterland».

