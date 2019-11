Oversikt over hva NRK sender på TV i jula

Tradisjonsrike «Kvelden før kvelden» ledes i år av Mikkel Niva og Haddy Njie. Mens «Side om side» og «Parterapi» kommer med hver sin julespesial.

For mange er det som går på TV en stor del av jula. Late dager under pleddet på sofaen, og med julestrømpa i fanget, mens Tre nøtter til askepott, Reisen til julestjernen, Snekker Andersen, Donald Duck og Pippi Langstrømpe ruller over skjermen, er en stor del av julekosen for mange.



Andre bare MÅ ha med seg «Grevinnen og hovmesteren» før det blir skikkelig jul.

Under gir vi deg derfor en oversikt over noe av det som sendes på NRK i jula, ifølge en pressemelding fra NRK.

15. desember:

16.00 på nett-TV: Side om Side julespesial.

22.25 på NRK1: Parterapi julespesial: Blir tilgjengelig på nett-TV fra klokken klokken 06.00.

JULESPESIAL: I julespesialen til Parterapi forteller parene i sofaen om sine forventninger til julen. Forskjellige juletradisjoner kan være mer betent enn man aner. Foto: NRK

21. desember:

19.50 på NRK1: Kurt Nilsen og Kringkastingsorkesteret. Også Christel Alsos og «Gitarkameratene» dukker opp.

Kurt Nilsen og Kringkastingsorkesteret skal skape julestemning på NRK. Også Christel Alsos og «Gitarkameratene» dukker opp. Foto: NRK





22. desember:

20.25 på nett-TV: Der ingen skulle tru at nokon kunne bu julespesial.

Lille julaften:

19.30 NRK1: Kvelden før kvelden, med Haddy Njie og Mikkel Niva som programledere. Blant gjestene som kommer er Kari Bremnæs, No.4, Isah, Malin Pettersen, Agnetesh, Jakob Schøyen og Herborg Kråkevik. Det er kokk Tonje Torvanger, som skal lage julematen.

21.00 på NRK1: Grevinnen og hovmesteren.

22.00 på NRK1: Sissels jul. Kvelden før kvelden avsluttes med at Sissel Kyrkjebø synger julen inn i en intimkonsert med kjente og kjære julesanger, og også noen av hennes største hits.

SISSELS JUL: Kvelden før kvelden avsluttes med en intimkonsert med Sissel Kyrkjebø kl 22.00. Sammen med sine dyktige musikere synger hun julen inn med kjente og kjære julesanger, samt noen av hennes største hits. Foto: NRK

Julaften:

08.00 på NRK1: Julemorgen med Snekker Andersen, Tre nøtter til Askepott, Reisen til julestjernen, Donald Duck og vennene hans og Pippi Langstrømpe.

16.00 på TV og radio: Julegudstjeneste fra Nidarosdomen, med Nidarosdomens guttekor.

17.00 NRK 1: Sølvguttene synger julen inn.

25. desember:



11.00 på TV og radio: Julegudstjeneste fra Nidarosdomen med Nidarosdomens jentekor

Serien Sanditon blir tilgjengelig i nett-TV: Sanditon er et britisk kostymedrama i åtte episoder fra 2019. Serien er basert på Jane Austens uferdige roman fra 1817 med samme navn.

20.25 på NRK1: Der ingen skulle tru at nokon kunne bu julespesial. Blir tilgjengelig i nett-TV 22. desember.

DRAMA: Sanditon er et britisk kostymedrama i åtte episoder fra 2019. Serien er basert på Jane Austens uferdige roman fra 1817 med samme navn. Foto: BBC

30. desember:

20.55 på NRK1 og på nett-TV: Filmen Den 12. mann, om den norske soldaten Jan Baalrsud, spilt av Thomas «Fingern» Gullestad.

DEN 12. MANN: Thomas «Fingern» Gullestad spiller rollen som den norske soldaten Jan Baalrsud. Foto: NRK

1. til 24. desember:

Årets julekalder «Snøfall»

1. til 22. desmeber:

22.30 på NRK1 hver søndag fra 1. til 22. desember: «Jul fra Provincialen».



1. til 26. desember:

08.00 hver helg i advent fra 1. desember: Julemorgen.

JULEKALENDER: I årets julekalender blir det gjensyn med Snøfall, hvor vi treffer Selma, som er foreldreløs og drømmer om å få sin egen familie. Foto: NRK