Øystein Lihaug Solberg (24) sendt rett til sykehus med voldsomme magesmerter

«Ex on the Beach»-deltager Øystein Lihaug Solberg ble hastet til akutten for operasjon.

På kort tid har Øystein Lihaug Solberg tatt norske «Ex on the Beach»-seere med storm med sin deltakelse i den tredje sesongen av det populære realitykonseptet.

På godt og vondt har den 24 år gamle bergenseren liret av seg på TV-skjermen, og over natta var han på «alles» lepper.

Kjendistilværelsen har imidlertid bergenseren fått kjenne lite på. For fire dager siden ble han nemlig hasteinnlagt på akutten etter voldsomme magesmerter og har siden da vært sengeliggende.

MÅTTE OPERERE: Etter voldsomme smerter i magen måtte Øystein operere blindtarmen. Foto: Privat

– Syke smerter

Det var på vei til trening at Lihaug Solberg opplevde kraftige smerter i magen.

– Jeg fikk plutselig syke smerter i magen, men jeg gjennomførte treningen likevel. Da jeg kom hjem fikk jeg mer vondt. Jeg klarte ikke spise, sitte eller noen ting så jeg dro ned på legevakten, forteller Lihaug Solberg til Nettavisen.

Ifølge Lihaug Solberg ble han deretter sendt til Haukeland sykehus i Bergen for en sjekk, og etter noen prøver fant legene betennelse i blindtarmen.

– Jeg ble deretter sendt rett på akutten og hasteoperert, forteller han.

Fakta Dette er blindtarmbetennelse ↓ Iføge NHI er akutt blindtarmbetennelse (appendisitt) en brått oppstått betennelse i blindtarmen. De typiske symptomene er smerter rundt navlen tidlig i forløpet. Gradvis og innen cirka 12 timer flytter smertene seg til et område i nedre, høyre del av magen. Uvelhet og kvalme er vanlig, mange har en eller to episoder med oppkast. Magen kan være treg, men noen pasienter kan ha diaré. Feber rundt 38ºC er typisk. Symptomene ved akutt betennelse i blindtarmen kan imidlertid variere mye avhengig av pasientens alder og blindtarmens beliggenhet. Hos eldre mennesker er plagene ofte mindre uttalte og mer diffuse, mens ved graviditet kan blindtarmen være forskjøvet slik at smertene oppstår høyere opp i magen. Ti prosent av befolkningen får blindtarmbetennelse i løpet av livet. Oftest er det personer i alderen 10-30 år som får sykdommen. De fleste opereres med såkalt kikkhulls-teknikk. Kilde: NHI.no

Redd for korona

Som følge av pågående korona-smitte ble Lihaug Solberg sendt hjem samme dag på grunn av fare for smitte.

– Siden immunforsvaret mitt nå ikke er så sterkt ble jeg rådet til å reise hjem. Det var heller ikke mer de kunne hjelpe meg med. Den eneste måten å bli frisk på er å bare slappe av, forteller Lihaug Solberg.

– Jeg får heller ikke lov til å gå ut døren. Jeg merker at jeg ikke tåler noen ting og jeg er veldig sliten, fortsetter han.

Frisk i løpet av noen uker

Lihaug Solberg forteller at han etter forholdene har det bra, og skal ha fått beskjed om at han bør være frisk i løpet av noen uker.

– Jeg har det bra, men jeg har et enormt lufttrykk i kroppen som er veldig ubehagelig. Det presser og det føles ut som at jeg revner. Legene sa at dette var normalt, og at det kommer til å gå over av seg selv, forteller Lihaug Solberg.

– Det eneste jeg bekymrer meg for nå er at jeg ikke skal få trent. De sier at jeg kan begynne å trene igjen om to uker hvis jeg er forsiktig. Og det kommer jeg til å være.

I godt selskap

Til tross for intens smerte får Øystein Lihaug Solberg godt med pleie og mye kjærlighet hjemme.

For kort tid siden ble det nemlig kjent at han og «Ex on the Beach»-deltaker Linn Wøyen Lenes har blitt kjærester etter at de møttes inne på den skandaleombruste villaen.

– Jeg ble så klart veldig redd når alt skjedde. Men det går heldigvis bra med han nå. Jeg tar godt vare på han, så må vi passe på at han ikke blir smittet av korona, sier Wøyen Lenes til Nettavisen.