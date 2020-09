Øystein Lihaug Solberg førstemann ute av «Skal vi danse»

Lørdag måtte den første kjendisen takke for seg.

Forrige lørdag var det duket for premiere på «Skal vi danse», der tolv nye kjendiser entret parketten for første gang.

I premiereprogrammet ble ingen stemt hjem, men dommerpoengene og seerstemmene ble tatt med videre til denne uken. Lørdag måtte derimot den første kjendisen forlate den populære dansekonkurransen etter bare to uker.

Øystein Lihaug Solberg trakk det korteste strået, og ble den første kjendisen ute av «Skal vi danse».

– Det går bra, men det er selvfølgelig kjipt å forlate alle disse fine menneskene, sa han umiddelbart etter at utfallet var klart.

Lihaug Solberg var en av deltakerne som virkelig markerte seg i «Ex on the Beach» tidligere i år. I løpet av oppholdet sto han for flere overskrifter, blant annet takket være alteregoet Per Ivar – som mildt sagt er glad i en fest.

24-åringen har tidligere uttalt at hans store drøm var å være med på «Skal vi danse»:

– Det er helt sykt. Målet med «Ex on the Beach» var jo å være med på «Skal vi danse», og nå er jeg med. Så da jeg fikk den telefonen ble jeg sykt glad, sa han til Nettavisen i august.

Skadet på trening



Kjendisene har de siste ukene trent dag inn og dag ut i oppladningen til årets «Skal vi danse»-sesong.

Det har flere av dem fått kjenne på kroppen, og allerede før premiereprogrammet forrige uke var det flere som hadde skadet seg. Heller ikke denne uken gikk skadefritt for seg, da Synnøve Skarbø bristet tre ribbein under trening på onsdag.

Overfor Nettavisen kunne programlederen fortelle at det var snakk om en strekk hun har slitt med i flere uker.

SKADET: Synnøve Skarbø bristet tre ribbein før lørdagens sending. Foto: TV 2

– Da jeg skulle slenge meg rundt Santino hørte jeg et knas. Jeg klarte ikke å stå, sitte, ligge eller gå, sa Skarbø.

Som følge av skaden måtte hun og dansepartneren forandre på den planlagte koreografien.

Brøt sammen før premieren



For enkelte av deltakerne har det også vært en psykisk påkjenning å kaste seg inn i noe man aldri har gjort tidligere.

Thomas Alsgaard fortalte til Nettavisen forrige uke at han hadde brutt helt sammen på trening i forkant av premieren.

BRØT SAMMEN: Thomas Alsgaards oppladning til premieren forrige uke gikk ikke helt på skinner. Foto: Espen Solli (TV 2)

– På prøvene i går kollapset jeg helt. Da tok det helt overhånd. (...) Det bare kommer. I går følte jeg at jeg hadde kontroll, men så bare raser det sammen. Da blir jeg helt stiv og alt bare blir sort, sa han etter å ha debutert på parketten.

Den tidligere skiløperen påpekte samtidig at han er med for å utfordre nettopp dette.

– Jeg har ikke noen løsning på det, men det er jo derfor jeg er med. For å se om jeg klarer å mestre det på et vis.

Nytt innspillings-studio



TV 2 har i år flyttet «Skal vi danse»-sendingene fra Nydalen til H3 Arena på Fornebu.

I utgangspunktet var antall publikumsplasser en faktor i valget om å bytte studio, men grunnet koronarestriksjoner er det ikke plass til like mange i salen som TV 2 skulle ønske.

Likevel er kanalen veldig fornøyd med valget om å flytte.

– Studioet på H3 Arena er over dobbelt så stort som det vi har operert i tidligere. Også med tanke på smitteverntiltakene for produksjonen og publikum er vi glade for å ha større plass å jobbe på, sa programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, overfor Nettavisen før premieren.

Ifølge tall fra TV 2 ble premieren forrige uke sett av totalt 617.000 seere. Det er en økning på 184.000 seere fra i fjor.