Ozzy Osbourne innrømmer: Prøvde å drepe kona i ruset tilstand

Ozzy Osbourne angrep kona i 1983. Det kunne endt fatalt.

I dokumentaren «Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne», erkjenner rockestjernen Ozzy Osbourne (71) at han prøvde å drepe kona, Sharon Osbourne (67) i 1983.

Hendelsen fant sted i ekteparets hjem i England, og 71-åringen var ruset da han brått angrep kona, ifølge The Sun.

– Han kom inn i rommet. Jeg ante ikke hvem som satt i sofaen overfor meg, men det var ikke ektemannen min. Han kom til et punkt der han fikk et blikk, persiennene var nede og jeg nådde ikke frem til ham. Så sa han: Vi har bestemt at du må dø, sier Sharon Osbourne om kvelden for 31 år siden.

Våknet på politistasjonen

Hun beskriver at ektemannen først var rolig før han kastet seg over henne og prøvde å kvele henne.

– Han får meg ned på gulvet, og ligger oppå meg. Jeg prøver å få tak i noe på bordet, og får tak i panikknappen. Jeg trykket på den, og det neste jeg husker er at politiet er på plass, minnes hun.

Ozzy Osbourne selv forklarer at han var veldig rolig, og erkjenner at det ikke var hans beste kveld.

Han forteller at han våknet opp i en celle på den lokale politistasjonen og spurte hvorfor han var der.

– «Vil du at jeg leser politirapporten din», svarte han. Så leste han: «John Michael Osbourne, du er pågrepet for drapsforsøk», sier rockeren i dokumentaren, ifølge The Sun.

For mange ville nok en slik hendelse ført til skilsmisse, men Sharon Osbourne valgte på sin side å bli værende av hensyn til barna – da hun ikke ville bryte opp familien.

Føler seg uthengt av datteren

Forrige helg delte Bianca Ingrosso (25) en video med tittelen «En full mamma på byen» på YouTube.

Det liker ikke den svenske influenserens mor, Pernilla Wahlgren (52), som altså er den «fulle mammaen» i videoen.

– Datteren min har hengt meg ut i vloggen sin, sier 52-åringen i podkasten «Wahlgren & Wistam», gjengitt av Hänt.

I slutten av august gikk prisutdelingen Kristallen av stabelen i Stockholm, der både Bianca Ingrosso og moren var blant gjestene. Da prisutdelingen var ferdig dro de begge ut for å unne seg noen glass champagne sammen med produsentene for tv-programmet «Wahlgrens värld» – som følger familien.

– Det her er klokken to på dagen, og jeg var absolutt litt varm og på «pickalurven», forklarer Wahlgren.

Å være «på pickalurven» betyr for øvrig at man er beruset.

– Det er fake

I videoen til Ingrosso påpeker influenseren i taxien på vei hjem at det er et tydelig skille mellom henne og moren med tanke på hvor beruset de er selv om de har drukket like mye.

Videre ber 25-åringen moren legge seg på skulderen hennes og ta en blund så hun kan få et morsomt bilde til videoen.

Det mener Pernilla Wahlgren er et bevis på at videoen ikke gjenskaper hvordan situasjonen egentlig var.

– Da sier jeg i vloggen: Alle Biancas seere, nå ser dere at det er fake. For nå kommer hun til å skrive at jeg er full, men dere ser at jeg ikke er det, sier hun i podkasten og legger til:

– Jeg føler meg litt uthengt, faktisk.