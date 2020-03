På dette stedet i Brugata i Oslo samler stadig flere seg: – Hvis viruset sprer seg her, vil det kunne få fatale konsekvenser

Mens mange klager over å være «innestengt» hjemme, samles en stadig voksende gruppe seg på Grønland. De er alt annet enn innestengt, men snarere overlatt til seg selv - og svært sårbare.

Klokka er åtte om kvelden, og det begynner å bli mørkt i hovedstaden. Temperaturen synker. I de vanligvis så travle gatene på Grønland, er det relativt stille.

De aller fleste er hjemme, og det er ikke rart. Regjeringen har tross alt bedt om det; om at folk skal holde seg innenfor husets fire vegger.

Stillheten gjør at man legger ekstra godt merke til de som ikke kan gjøre som regjeringen ber om. I området der Brugata møter Storgata, samler det seg stadig flere.

Det såkalte sprøyterommet er stengt. Flere av de tilbudene som er åpne på dagtid, som tilbyr mat, varme og samvær, har stengt. =Oslo har stengt utsalget sitt, så gatemagasinselgerne står arbeidsledige. Grensene er stengt, så frykten for at de snart ikke skal ha tilgang på narkotika, har økt.

Nå er til og med 7-eleven i Brugata stengt. Politiet så ikke noen annen utvei.

- Det samlet seg for mange tunge rusmisbrukere der inne. De utsetter seg for en voldsom smitterisiko, sier politiinspektør Tore Soldal, som leder Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

Politiet er bekymret. Etter regjeringens tiltak for å bremse spredningen av Covid-19, har stadig flere rusavhengige funnet sammen i området rundt Brugata og Storgata.

- Vi er bekymret for helsen deres. De er tett på hverandre og smitterisikoen er enorm. Mange har ingen andre alternativ til gata, og nå får de litt enerett på området fordi det er få andre som beveger seg der.

BEKYMRET: Tore Soldal er bekymret for helsen til rusavhengige som nå tvinges ut på gata. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Politiets bekymring deles av flere. Daglig leder og redaktør i =Oslo, Erlend Dahlhaug Paxal, beskriver det som «en fortvilet situasjon». Han får støtte fra kollega Even Skyrud, som er miljøarbeider og journalist:

- Hvis Covid-19 sprer seg i rusmiljøet, vil det kunne få fatale konsekvenser - og det vil også kunne ta lang tid før det oppdages.

Bekymringen forsterkes av to faktorer:

På grunn av dårligere hygiene, mindre sanitære boforhold og generelt sett et dårligere immunforsvar, har mange rusavhengige større risiko får å bli syke med Covid-19.

I tillegg er de i risikogruppen, da mange har underliggende sykdommer, så konsekvensene av å bli smittet kan bli fatale.

Kari Lossius er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet i rusfeltet i nærmere 30 år. Hun beskriver situasjonen som kjempealvorlig.

- Hvis vi får smitte av koronaviruset i rusmiljøet nå, som vi kanskje allerede har fått, så vil det være en enorm helsekatastrofe.

Lossius er svært opprørt over situasjonen, og mener det øyeblikkelig bør tilbys et alternativ til de som nå har gata som eneste alternativ.

- Dette er en syretest for vårt solidariske samfunn. Nå er vi i krise, så hva gjør vi med de svakeste? Det skulle ikke vært en eneste rusmiddelmisbruker på gata nå - verken i Oslo, Bergen eller noe sted. De er i høyrisikogruppen, og de burde fått hjelp, behandling og medisiner. Og, ikke minst, omsorg!

PSYKOLOG: Kari Lossius er dypt bekymret for rusavhengige under koronakrisen og etterlyser tiltak for å holde dem bort fra gata. Foto: Eirik Hagesæter (Bergensavisen)

Bekymret for overdoser

Magasinet =Oslo har rundt 1.700 registrerte selgere. Av hensyn til smittevern, har magasinet stengt utsalget sitt. Hundrevis av =Oslo-selgere har altså mistet inntekten sin, i tillegg til kaffebaren =Kaffe, som også gir jobb til folk med rusbakgrunn, er også stengt.

- Det er flere hundre selgere som nå står uten inntekt, men minst like alvorlig: De står uten sitt primære kontaktpunkt i samfunnet. Vi er bekymret for situasjonen av flere grunner, men det faktum at mange nå blir relativt isolerte, er alvorlig, sier =Oslo-redkatør Erlend Dahlhaug Paxal.

Parallelt med at Brugata fylles opp, er det nemlig også mange rusavhengige som isolerer seg hjemme. Det har sykepleierne i lavterskeltilbudet «Sykepleie på hjul» fått erfare.

Etter hvert som flere av dagtilbudene for rusavhengige har stengt, har sykepleierne, som kjører rundt i Oslo og tilbyr behandling fra en bobil, merket økt pågang fra rusavhengige som spør om besøk hjemme.

- De vil ikke oppsøke sentrum fordi de er redde for smitte. Rusavhengige er også en sammensatt gruppe, og mange bekymrer seg for å bli syke. De vet at de er i risikogruppen, sier Gunnar Thingnes, fagansvarlig for rus i Sykepleie på hjul i Fransiskushjelpen.

BEKYMRET: Erlend Dahlhaug Paxal (t.v), Even Skyrud (begge ansatt i =Oslo) og Gunnar Thingnes i Sykepleie på hjul er alle bekymret for de rusavhengige under koronakrisen. Foto: Privat

Sykepleierne i bobilen har nå ekstra fokus på å levere ut rent brukerutstyr, og deler ut dobbelt så mye som vanlig slik at brukerne skal slippe å dra til sentrum for å hente selv.

Nå som sprøyterommet, som vanligvis er bemannet av helsepersonell, er stengt, så øker risikoen for overdose blant brukerne.

- Vi deler ut mer nalokson, som fungerer som en motgift mot overdose. Men det er en bekymring at antall overdoser vil øke nå som sprøyterommet er stengt, sier Thingnes.

I tillegg forsøker sykepleierne å få flest mulig over i såkalt «Legemiddelassistert rehabilitering» (LAR), hvor brukerne får utdelt substitusjonslegemidler.

- Mange er bekymret for at de ikke skal få tilgang på narkotika nå som grensene stenger. Blir det mangel på heroin, for eksempel, så tar de kanskje GHB eller andre stoffer i stedet for. Vi er bekymret for at de da skal ta overdose på disse stoffene som de ikke er vant til, og forsøker heller å få dem over på tryggere legemidler gjennom LAR, sier Thingnes.

AKTIV: Sykepleie på hjul er fortsatt aktiv og kjører rundt til rusavhengige som ber om hjelp og behandling. Foto: Sykepleie på hjul

Thingnes er, som annet fagpersonell med kjennskap til miljøet i Oslo, bekymret for de rusavhengiges fysiske helse gjennom koronakrisen, men også deres mentale helse.

- Det er svært viktig å forsøke og opprettholde møteplassene, slik at de kan leve et så normalt liv som mulig. Mye kan tilrettelegges i henhold til smittevernreglene, og nå er det viktigere enn noensinne å sørge for at de har et sted å gå til.

- En gruppe som ikke blir tatt på alvor

I nærmere 30 år, har psykolog Kari Lossius kjempet for rusmiddelavhengighets rettigheter. Koronakrisen har imidlertid vært en smertefull påminnelse om at de fortsatt har lang vei å gå, sier hun.

- Da koronaviruset kom til Norge, var vi veldig opptatt av å skjerme risikogruppene, spesielt eldre og de med underliggende sykdommer. Ingen tenkte på de rusmiddelavhengige. Det du ser nå, er en gruppe som ikke blir tatt på alvor, sier Lossius.

Hun reagerer sterkt på at rusmiddelavhengige ikke blir bedre ivaretatt når man vet at de er i risikogruppen.

- Vi forventer ikke at andre syke mennesker skal være i stand til å håndtere koronakrisen alene. Rusmiddelavhengige dør i snitt tyve år før andre på grunn av dårligere helse, men likevel får de ikke den hjelpen de trenger når de trenger den som mest, sier Lossius, og legger til:

- Dette er noens søster. Noens bror, noens far, noens mamma. Det er folk! Så hvorfor greier vi ikke å behandle dem på en human måte?

De siste ukene har Lossius fått høre om rusmiddelavhengige som har blitt skrevet ut av såkalt elektiv behandling, altså planlagt behandling med medikamentell behandling og nedtrapping, før de er ferdigbehandlet. Dette gjøres blant annet for å frigjøre kapasitet til å opprette egne avdelinger for koronasmittede ruspasienter, men det er ennå ukjent hvor mange som faktisk blir skrevet ut.

- Jeg har hele veien foreslått følgende: Hva med å ta i bruk noen av de ledige sengene på hoteller rundt omkring i norske byer? Der kan de få lov til å bo, få mat og omsorg, og så må de være i karantene mens de bor der, sier Lossius, og legger til:

- Det er dét disse menneskene trenger: Et sted å bo, omsorg, mat og hjelp til å holde seg unna gata og det illegale markedet.

Dette blir gjort for å hjelpe

Politiinspektør Tore Soldal sier han har inntrykk av at Oslo kommune jobber med tiltak for å bedre situasjonen på Grønland.

Omar Samy Gamal (SV), byråd for arbeid, sosial og mangfold, sier at de jobber på spreng med å ivareta de rusavhengige, men at noen av tilbudene måtte stenge av hensyn til smittevern - både for rusavhengige og ansatte.

- Vi ser at behovet i Oslo sentrum er stort, og derfor er jeg spesielt glad for at vi har Uteseksjonen, som er på gatene hver dag og hver kveld. Å få frem info om korona til alle i rusmiljøet er en oppgave jeg har bedt om at blir prioritert høyt, sier Gamal til Nettavisen.

Fakta Dette er Oslo kommunes tiltak for å ivareta rusavhengige under koronakrisen ↓ Styrker oppsøkende arbeid.

Uteseksjonen jobber med å informere rusavhengige om hvordan de kan beskytte seg selv og andre: «10 ting du kan gjøre for å ta vare på deg og kameraten din».

Deler fortsatt ut brukerutstyr fra Prindsen.

Styrker kapasiteten for å dele ut substitutter til rusmidler.

Hjelpeapparatet står klar for å bistå med samtaler eller mat.

Pro Senteret er åpent for avtaler, og hjelper sexarbeiderne.

I Brugata/Storgata er det iverksatt en rekke tiltak. Pga. store ansamlinger rundt 7-Eleven er kiosken stengt, og det er gjort tiltak for å sikre større passasje i Storgata. Videre forsøker Velferdsetaten å spre utdeling av brukerutstyr, og vektertjenestene er styrket i området.

I mellomtiden har Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) skrevet et høringssvar til Helsedirektoratet der de ber om at de rusavhengige skal prioriteres under koronakrisen.

Ruspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget, Tellef Inge Mørland, har presentert RIOs bekymringer overfor helseminister Bent Høie.

- Vi må frigjøre kapasitet i spesialhelsetjenesten slik at de med rusavhengighet og psykiske lidelser ikke mister alle tilbudene. Da ender de opp i en svært krevende helsesituasjon, da vi vet at de er i overtall når det kommer til selvmord og overdoserelaterte dødsfall, sier Mørland til Nettavisen.

Han oppfordrer Helsedirektoratet til å legge til rette for at de ulike dagtilbudene som tidligere har holdt mange rusavhengige borte fra gata, fortsatt blir arrangert - men med modifikasjoner som sikrer smittevern.

Eksempelvis kan man servere mat og invitere til samvær ute i frisk luft og med god avstand mellom besøkende, foreslår Mørland.

Statssekretær i Helsedirektoratet, Anne Grethe Erlandsen, sier de har oppfordret kommunene til nettopp dette.

- Kommunene blir også oppfordret til å samarbeide tett med frivillige for å opprettholde lavterskeltilbudet. Dersom lavterskeltilbudene må stenge, vil det øke presset på den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Heldigvis ser vi at det er mange frivillige som gjør en innsats også for denne gruppen, sier Erlandsen.

Hun understreker at Helsedirektoratet var raskt ute med å lage egne anbefalinger for kommunene om hvordan personer med rusproblemer og psykiske lidelser skal ivaretas under koronautbruddet.

- I Helsedirektoratets notat om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien av 25. mars, står det at lavterskeltilbud i kommunene bør opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling. For brukere med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, avslutter Erlandsen.