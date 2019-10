På høy tid

Den amerikanske pianisten, komponisten og arrangøren David Berkman har vært en del av New Yorks jazzscene i bortimot 35 år. Til tross for det er dette mitt første møte med den langt framskredne musikanten.

David Berkman (60) kommer fra Cleveland og vokste opp musikalsk med blant andre Joe Lovano. Som mange med ambisjoner gikk turen til The Big Apple og der har han livnært seg siden 1985 både som utøvende musikant, komponist og arrangør for blant andre Sonny Stitt, Brian Blade, Dave Douglas, Billy Hart og Chris Potter. Noen av de hippeste gutta i klassen med andre ord.

Til tross for det har altså Berkman og alt han har bedrevet passert under min radar. Synd og skam for meg i alle fall og det er denne ferske innspillinga et godt bevis på.

Her møter han oss med sin sekstett bestående av tre saksofonister/klarinettister: Billy Drewes, Adam Kolker og Dayna Stephens pluss Chris Lightcap på bass og Kenneth Salters på trommer. Dette kollektivet har holdt sammen i fem år, men noen av herrene har Berkman kjent og jobba med i flere tiår. I tillegg bidrar også saksofonisten Tim Armacost og perkusjonisten Rogerio Boccato.

Sjøl om ingen er av USAs mest kjente jazzister så har vi med strålende ensemblemusikanter og solister å gjøre - New York er full av dem. Når så Berkman vet eksakt hvem han skriver for og hva som er deres styrker samtidig som han har en voldsom palett å hente fra som komponist og arrangør, så har dette blitt ei flott reise i en akustisk verden med røtter tilbake til 60-tallet, men som avgjort har et stempel fra vår tid over seg.

Dette er melodisk, tøff, hardtswingende musikk der vi beveger oss i alt fra ballade- til uptempo og med Berkmans evner til å benytte seg av de mange mulighetene spesielt blåserne byr på, så har dette blitt et flott møte. Det var på svært høy tid.

