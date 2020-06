Palme-gåten kan bli avgjort i dag: Her er de villeste vendingene i jakten på drapsmannen

Det er visse spørsmål som har blitt en del av historien, og ett som har nådd langt forbi Sveriges grenser er «Hvem drepte Olof Palme?» I dag kan vi få svaret.

Den langvarige og elleville drapsgåten har med tiden blitt mer kjent enn livet til Olof Palme selv.

For i etterkant av det brutale drapet på hjørnet av Sveavägen og fluktveien Tunnelgatan denne februarkvelden i 1986, har jakten på svaret blitt gjenstand for et virvar av teorier, potensielle mordere og motiv.

Minnesmerket til Olof Palme er plassert på åstedet for drapet, i krysningen mellom Sveavägen og Tunnelgatan. Foto: Fredrik SANDBERG / TT News Agency / Reuters

I 34 år har Palme-kommisjonen jobbet med å oppklare akkurat hva som skjedde den mystiske drapsnatten. I februar 2020 uttalte sjefsanklager Krister Petersson til «Veckans Brott» at en løsning var nært forestående og at de håpet å kunne ta ut tiltale før sommeren.

Tidligere denne uken ble det kjent at en større del av den svenske regjeringen var informert om en utvikling i saken, og ifølge det Aftonbladet omtaler som svært sikre kilder skal det dreie seg om at mordvåpenet, det mest ettertraktede og attraktive sporet, nå er funnet.

I dag venter Sverige og mange med dem i spenning. Vil folket etter klokken 09.30 få svaret på gåten som har herjet siden den mørke vinterkvelden i 1986?

Her er noen av de mest omtalte og bisarre øyeblikkene som har gjort Olof Palmes dødsfall til ett av verdens mest omtalte politikerdrap.

De rare valgene Palme gjorde drapsdagen

Det bisarre ved drapet starter allerede før Palmes død. At Palme for mange var en forhatt mann var viden kjent allerede lenge før drapet i 1986. Palme hadde selv deltatt i begravelsen etter drapet på John F. Kennedy, og selv var han blant de første politkerne i Sverige som måtte ha livvakter døgnet rundt.

Derfor fremstår dagen forut for drapet som en uforklarlig bit i et puslespill det har tatt 34 år å komme til bunns i. Det som skjer er nemlig som skapt for en krimroman og har fått mange til å stille spørsmål ved om statsministeren visste at noe var i gjerde.

Palme ble nemlig tidligere på dagen fotografert i forbindelse med et intervju, da på sitt kontor i Riksdagen, i sentrale Stockholm.

Dette bildet er det aller siste som ble tatt av Olof Palme i livet. Uttalelsene Olof Palme gjorde i forbindelse med sin egen sikkerhet til fotografen har fått mange til å spekulere i om statsministeren var truet på livet. Foto: AFP PHOTO/John Wahlbarj

Til fotografen skal han ettertrykkelig ha bedt om å ikke måtte stå med ryggen mot vinduet, men heller inne i rommet. «Man vet aldri i disse dager», skal statsministeren ha uttalt med alvorlig mine.

Da Palmes sønn Mårten den kvelden ba med foreldrene Lisbet og Olof til en sen filmforestilling, valgte derimot statsministeren å gjøre noe som kan ha kostet ham livet. For om han faktisk var truet på livet, gjorde Olof Palme noe han aldri burde ha gjort den kvelden.

Han skal ikke ha ønsket å forstyrre sikkerhetsvaktene sine ved å kalle de til tjeneste, og ringte derfor ikke sikkerhetstjenesten SAPO for å få med seg livvakter til kinoen. I stedet spaserte han fra leiligheten han delte med kona Lisbet i Gamla Stan, og et par kilometer opp mot kinoen Grand på Sveavägen.

I nyere tid har Palmes sønner hevdet på «Skavlan» at det derimot ikke stemte det allmennheten hadde fått vite om sikkerhetsvaktene. De mener nemlig at Palme ringte, men ikke fikk svar, og dermed dro på kino uten livvaktene.

Like etter å ha forlatt kinoen Grand blir Olof Palme skutt. Foto: Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP

Etter at filmen er slutt og Olof og Lisbet Palme har tatt farvel med Mårten og hans kjæreste på Grand, rusler de tilbake, oppover Sveavägen igjen, før de krysser gaten like før butikken Dekorima.

Og der, i krysningen mellom den svært så trafikkerte veien og sidegaten Tunnelgatan ender Olof Palmes liv. En mann skyter ham med to skudd og flykter fra stedet via trappene i Tunnelgatan og forblir et mysterie. Lisbet Palme står igjen på mordplassen, dekket i blod, med en døende mann og som eneste sikre vitne.

Opp denne trappen flyktet den hittil ukjente morderen. Foto: Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP

Om du rusler på Sveävagen i dag vil du kunne se en minneplakett over Olof Palme. Noen hundre meter lenger ned i veien ligger kinoen Grand. Midt mellom disse to stedene ligger Adolf Fredriks kyrka som ekteparet Palme passerte drapsnatten. Der, et romslig stenkast unna åstedet, ligger Olof Palme i dag begravet.

Politiet lot spor gå til spille

Flere av konspirasjonsteoriene etter Palmes død har gått ut på at sentrale skikkelser i politiet ønsket statsministeren død.

Mange av disse konspirasjonsteoretikerne fikk vann på mølla av det slette arbeidet politet gjorde den natten Palme ble skutt og drept.

Blant tingene politiet har blitt kritisert for var at åstedet ikke ble godt nok sikret og at det var mangel av spaning i Stockholms gater i timene som fulgte etter drapet. Det ble heller ikke gjort godt nok arbeid med innhenting av vitneutsagn, verken på åstedet eller i området rundt.

Heller ikke riksalarmen gikk av umiddelbart for å varsle andre, nærliggende politidistrikt. Først to timer etter drapet gikk riksalarmen, men det ble gjort lite etterforskning den påfølgende natten etter drapet. På denne måten kunne en potensiell morder enkelt ha flyktet fra Stockholm.

«Polisspåret» er en retning i etterforskningen som går på at det skal ha være høyreekstremistiske grupperinger i politiet som i forkant av drapet ble observert på sentrale plasser i Stockholm med walkietalkier.

Ettertraktet trofé

Det gikk etter hvert stor prestisje i å bli den som fikk æren av å finne morderen og oppklare saken. Å være personen med navnet sitt på løsningen av Palme-gåten ble som et ettertraktet trofé både blant etterforskningsledere og privatetterforskere som bidro i jakten.

Blant disse var Hans Holmér som var øverstesjef i politiet, men som ble etterforskningsleder i Palme-kommisjonen. Holmér ble etter hvert godt kjent i mediene, spesielt for å komme med fargerike uttalelser om hva politiet jobbet med og hvor sannsynlig det var at gåten ville oppklares snarlig.

På ett tidspunkt stilte han opp på et tv-intervju og sa at de med 95 prosent sikkerhet hadde funnet morderen. Holmér døde i år 2002, uten å ha klart å oppklare Palme-mordet.

Hans Holmér fotografert på en pressekonferanse måneden etter drapet i 1986. Foto: Hakan RODEN / TT News Agency / AFP

En rekke potensielle gjerningsmenn, bakmenn og grupperinger har dog vært mistenkt fra 80-tallet og til i dag.

Organisasjonen PKK, som er kurdistans arbeiderparti, var og er ansett som en terrorgruppe av blant annet Sverige og EU, men ble etter hvert sjekket ut av saken.

Et hetere tips var en ukjent sikkerhetstjeneste i Sør-Afrika som til stadighet har dukket opp i etterforskningen. Motivet deres skal være at Palme sto opp mot apartheidregimet og tidligere samme uke som drapet hadde Palme deltatt på en konferanse mot apartheid.

Christer Petterson stikker kjepper i hjula

Treårsdagen for Palmes død er måneder unna da den 41-årige «Grandmannen» dukker opp i mediene, mistenkt for mordet. Han er en tidligere politikjenning som også tidligere har blitt dømt for drap, og han hentes inn for å avhøres.

Det viser seg at bak kallenavnet «Grandmannen» skjuler det seg en av Stockholms løse fugler. Han har gjort karriere som kriminell og rullebladet hans inkluderer vold, trusler og narkotika, nemlig Christer Pettersson.

Christer Pettersson ble etter hvert en kjenning i svenske medier og lot nesten til å nyte oppmerksomheten. Han ble sjekket inn og ut av saken frem til sin død. Her fotografert i 1998. Foto: ANDERS HOLMSTROM / SCANPIX SWEDEN / AFP) / Sweden OUT

Det er politimannen Thure Nässén som får æren av å ha satt etterforskerne på sporet av Pettersson, en politimann hvis motiver har blitt satt kraftig spørsmålstegn ved senere.

Flere i Stockholms narkotikamiljø har hevdet i dokumentaren «Saken Christer Petterson» at Nässén kun var ute etter å få æren av å ha oppklart den verdenskjente drapet, og at den kriminelle gjengangeren Pettersson, som Nässén kjente godt til, passet perfekt inn i denne beskrivelsen.

Likevel hevdes det at Pettersson har blitt observert ved kinoen Grand i tiden rundt drapet, noe som ikke er usannsynlig ettersom han pleide å være på en klubb i området. Selv visste han ikke hvor han hadde vært drapsnatten.

Polititabben da Lisbet Palme skal peke ut morderen

Ettersom Lisbet Palme var politiets kronvitne, ble hun kalt inn for å se om hun gjenkjente drapsmannen i en såkalt vitneskonfrontasjon.

I forkant av dette gjør politiet ett av sine største, kritiserte og mest utilgivelige feil hittil i utredningen.

En politimann gir nemlig Lisbet forhåndsinformasjon om at personen de har pågrepet er en alkoholisert forbryter. De 11 andre mennene som opptrer under konfrontasjonen er ikke det - de er nemlig politimenn. Dermed er det lett for Lisbet Palme å peke ut den smått haltende, tydelig alkoholiserte Christer Petterson.

Både Lisbet og sønnen Mårten Palme hevdet nå å kjenne igjen Pettersson fra drapsnatten. Det endret etterforskningen i en brutal retning: Pettersson skulle tas for drapet på Olof Palme. Pettersson dømmes til livstid i tingretten, men frifinnes i Svea Hovrätt og til tross for Lisbet Palmes vitnesbyrd om at Petterson må være morderen, frifinnes han på grunn av bevisets stilling.

Utover 90-tallet kommer Christer Pettersson igjen i politiets lupe, men flere avfeier dette som forsøk på medieoppmerksomhet fra Petterssons side. Samtidig som Sør-Afrika-sporet fortsatt undersøkes, dukker det også opp en kriminell kjenning av Pettersson som er i ferd med å dø av kreft. Mannen, Lars Tingstrøm, er også kjent som «Bombemannen» og hevder på dødsleiet at han planla og bestilte drapet på Palme. Heller ikke her finner politiet tilstrekkelig med bevis.

Christer Pettersson fortsette å hjemsøke etterforskningen fra tid til annen og blir en mediefigur av rang. Ett av hans største avsløringer kommer da han forteller at han sliter av små hukommelsestap, og sier etter hvert at han kan ha drept Palme, men ha glemt det. I 2004 dør Christer Pettersson, mannen som mange svensker til den dag i dag tror på at sto bak drapet på Olof Palme.

Løsningen «hele» Sverige nå tror på

I forkant av sjefsanklager Krister Pettersons utredning i dag, er det «Skandiamannen» som har fått mest oppmerksomhet som den potensielle morderen.

Stig Folke Wilhelm Engström har tidligere fått klengenavnet «den usannsynlige morderen». Engström jobbet som grafiker på Skandia, bygget som ligger der hvor Olof Palme blir drept. «Skandiamannen» som han ble kalt, skal ha blitt observert av vitner ved Grand tidligere på kvelden, og Palmes sønn Mårten skal også ha beskrevet en mann med Engströms signalement; briller, lue med ørelapper, en liten veske og kåpe.

Ett av tingene som med sikkerhet knytter Engström til åstedet er at han stempler seg ut fra jobben klokka 23.19 den fredags kvelden. To minutter senere og noen meter unna utgangsdøren på jobben til Engström, klokka 23.21 blir Palme skutt.

Tjue minutter etter skuddene falt dukker Skandiamannen igjen opp på mordplassen. Vitner hevder også å ha observert en mann med Engströms signalement i en av gatene over Tunelgatan, fluktruten, like etter drapet. Da Engström kom tilbake til mordplassen og snakket med politiet drapskvelden, skal han ha fremstått svært opprørt, i sjokk og nesten uten mulighet til å prate grunnet sin tilstand.

Skandiamannen blir med tiden en av flere som anses som et upålitelig vitne fra drapsnatten. Han har kommet med usammenhengende forklaringer som tiltar i omfang og han har endret historien sin.

Politiet var ikke akkurat ukjent med at det fantes folk som overdrev sine forklaringer for å fremstå mer interessante i drapsgåten «alle» ville ha en bit av. Det sørget for at flere hevdet at de visste mer enn de streng tatt gjorde. Skandiamannen ble puttet i denne kategorien.

Likevel har flere pekt på at Engström må ha vært drapsmannen, grunnet sine klossete forklaringer om hva han gjorde på åstedet. Også motivet til Skandiamannen er betvilt i årevis, men flere mener at bakgrunnen kan ha vært at han var en Palme-hater.

Lenge hadde det vært et utstrakt hat til og klima rundt Palme i Sverige som flere hadde advart mot fordi hatet ble så hverdagslig og normalisert, det var innafor å si at man hatet statsministeren og ønsket Palme død. Ett eksempel var det at mange brukte Palmes ansikt som målskive når de kastet pil. I kjelleren på Moderaternas klubbhus i Täby hvor Skandiamannen hadde tilhold, kunne man gjøre nettopp dette.

Om det skulle vise seg at Skandiamannen er morderen, vil etterforskningen av drapet legges ned. Engström tok nemlig sitt eget liv som 66-åring i år 2000 i sitt hjemsted Täby.