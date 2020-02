Pamela Anderson gift i 12 dager: - Jeg betalte regningene hennes, og dette er takken jeg får

Pamela Anderson og Hollywood-produsenten Jon Peters var bare gift i 12 dager.

NEW YORK (Nettavisen): - Det er ingen dust som en gammel dust, sier Jon Peters etter at hans ekstremt korte ekteskap med Pamela Anderson er over.

De to giftet seg på Malibu 20. januar i år, men lykken skulle vise seg å være svært kortvarig. Etter nesten to uker, nærmere bestemt 12 dager, var ekteskapet mellom Pamela Anderson og den 74 år gamle ektemannen over.

- Jeg har gjort en forferdelig feil, uttalte Pamela Anderson selv etter at skilsmissen var blitt offentlig, ifølge NY Post. Noe av årsaken til skilsmissen, var ifølge Pamela selv, at Jon Peters var «for kontrollerende».

- Alt dere er blitt fortalt er en løgn

Nå har ektemannen skrevet en epost som New York Post gjengir, der han kommer med sin versjon av hva som skjedde.

- Alt dere er blitt fortalt er en løgn, skriver han.

Jon Peters hevder det ikke stemmer at det var han som fridde til henne, men at hun fridde til ham - gjennom en tekstmelding.

- Det er kanskje overflødig å si at da hun tekstet meg og sa hun ville gifte seg med meg, så var det som om en drøm ble til virkelighet, selv om jeg var forlovet med en annen kvinne og hun var på vei til å flytte inn hos meg, skriver Peters.

- Jeg slapp alt jeg hadde i hånden for Pam. Hun hadde nesten 200.000 dollar i regninger og ingen mulighet til å betale for seg, så jeg betale det, og dette er takken jeg får. Det er ingen dust som en gammel dust, skriver Peters.

De 200.000 dollarene han hevder han har brukt på Pamelas regninger, tilsvarer i overkant av 1,8 millioner norske kroner.

- Det ligger mer i denne historien

En kilde har tidligere fortalt NY Post at Anderson sier hun var «tåpelig» som forhastet seg og giftet seg så raskt med Peters. Anderson skal ha gitt uttrykk for at hennes hjerte var «for åpent» etter at hun nylig hadde vært på en «spirituell renselse» i India.

Overfor NY Post benekter Peters dette. Han skriver i mailen at han fortalte Pamela Anderson at det hele var over i en tekstmelding han til slutt sendte til henne.

- Det ligger mer i denne historien, men jeg tror at tekstmeldingen … den forklarer seg selv, skriver Jon Peters, som har lagt ved tekstmeldingen han sendte til Pamela Anderson

Der heter det, ifølge avisen:

- De siste ni dagene har vært en fantastisk utrolig kjærlighetsfest …

Men, som han skriver «... hele denne ekteskapsgreien med advokater, gjeld, og jazmin (sic) har skremt meg. Det fikk meg til å innse at jeg som 74-åring trenger et stille og rolig liv, og ikke en internasjonal kjærlighetsaffære, skriver Peters.

- På grensen til pornografi

Med Jazmin, refererer Peters ifølge avisen til en ny nettside som Pamela Anderson skal ha blitt involvert i. Miami Herald skriver at det er snakk om «en ny, voksen livsstil nettside», som Peters selv mener er på grensen til pornografi. Ifølge Peters er det herfra Anderson har fått pengene sine de siste årene.

- Siden jeg har levd hele mitt liv med å forsøke å skape noe for meg selv, så var dette veldig bekymringsfullt for meg, skriver han om Pamela Andersons kobling til nettsiden.

Pamela slår tilbake

En representant for Pamela Anderson går tirsdag kveld ut på Fox News og slår tilbake mot påstandene Jon Peters kommer med i NY Post, om at han bare betalte regningene hennes før det var over.

- Disse påstandene er ikke bare fullstendig fabrikkerte, de er også latterlige, sier en representant for Pamela Anderson til Fox.

- Til tross for Mr. Peters uforskammede og pågående forsøk på å provosere frem en respon fra Ms. Anderson, så har hun ingen kommentar å komme med, og hun håper at han har det bra, sier representanten for Pamela Anderson til Fox News.

Pamela har vært gift fem ganger

Ekteskapet med Jon Peters betyr at Pamela Anderson har vært giftet fem ganger. Hun har tidligere vært gift med Tommy Lee, Kid Rock og Rick Salomon, som hun har vært gift med to ganger.

Under kan du se flere Twitter-meldinger Pamela Anderson la ut like etter at de to hadde giftet seg: