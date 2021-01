Pamela Anderson har giftet seg igjen

«Baywatch»-stjernen har funnet lykken med livvakten sin.

Anderson har blitt 53 år gammel, og har nå giftet seg for fjerde gang. Det amerikanske sexsymbolet har hatt et turbulent kjærlighetsliv tidligere, men prøver lykken igjen med et nytt ekteskap.

- Jeg er akkurat det jeg skal være - i armene på en mann som virkelig elsker meg, sier 53-åringen til Daily Mail, om sin nye ektemann Dan Hayhurst.

Anderson skal ha møtt Hayhurst i starten av koronapandemien i fjor vinter. Og ifølge Daily Mail har de siden da vært sammen 24 timer, sju dager i uka. Den britiske tabloidavisen har også fått eksklusive bilder av den intime bryllupsseremonien, som skal ha funnet sted på julaften i fjor på Vancouver Island i Canada.

Disse bildene fikk nok flere til å sperre opp øynene:



- Jeg giftet meg på eiendommen jeg kjøpte fra mine besteforeldre for 25 år siden. Dette er også stedet hvor foreldrene mine giftet seg, og de er fortsatt sammen den dag i dag. Det føles som at sirkelen er avsluttet, forteller hun.

Bryllupet skal ha vært såpass intimt at ingen ble invitert. Hverken Anderson eller Hayhurst hadde en forlover til stede. Det var kun dem to og en prest, men de utdyper til avisen at «det er akkurat slik de ønsket å ha det».

