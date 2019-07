Pamela Anderson kaster klærne etter utroskapsskandalen

«Baywatch»-stjernen Pamela Anderson sjokkerer med dristig Peta-statement.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

I slutten av juni ble det kjent at Pamela Anderson (52) og den franske fotballspilleren Adil Rami (33) hadde gått fra hverandre etter to år som kjærester.

På Instagram gikk Anderson hardt ut mot fotballspilleren med grove utroskapsanklager.

- I mer enn to år har livet mitt vært en stor løgn. Jeg har blitt lurt, og lurt til å tro at vi var kjempeforelsket. Jeg er sønderknust over å finne ut at han har levd to liv, skrev hun blant annet.

Nå ser det derimot ut til at den 52 år gamle «Baywatch»-stjernen har fått sin hevn.

Kaster klærne

I en kampanje for Peta, den internasjonale organisasjonen for dyrerettigheter, kaster Anderson klærne for å rette oppmerksomheten mot spekkhoggere i fangenskap.

Bildet ble delt på selveste bursdagen til Pamela Anderson, både på hennes egen profil og via Petas offisielle profil. I en video tilhørende innlegget, får fansen også se Pamela i kulissene under photoshooten.

Naken i badekaret, for å visualisere hvordan en spekkhogger har det i et badebasseng, blir heller oppmerksomheten rettet mot Andersons nakne kropp.

På kort tid har kommentarene fra fansen strømmet inn, der flere applauderer stjernen for stuntet hun gjør. Flere også bemerker seg at timingen til reklamen ikke kunne passet bedre enn nå - kort tid etter bruddet med den franske fotballspilleren.

- Du rocker, jente! Nå kan Rami angre, skriver en blant annet.

Viste frem bryllupskjolen

Pamela Anderson er imidlertid ikke den eneste som får fansen til å hamre over tastaturene.

Under Billboard Music Awards tidligere i år var det Joe Jonas (29) og Sophie Turner (23) som sto for noen av de største overskriftene - og nei, vi snakker ikke om det elleville comebacket Joe Jonas gjorde med sine brødre på scenen.

Rett etter sceneopptredenen dro Joe Jonas til et lokalt kapell hvor han giftet seg med sin kjæreste, den britiske skuespillerinnen Sophie Turner, kjent fra «Game of Thrones». Ifølge flere utenlandske medier var en en Elvis-immitator som sto for den foreløpige vielsen.

Nå har imidlertid paret giftet seg på ordentlig vis, i en nydelig seremoni i Paris.

Når bryllupet skulle finne sted har lenge vært spukulert på. På Instagram torsdag bekreftet paret at de nå er smidd i hymens lenker.

- Mr and Mrs Jonas, skriver «Game of Thrones»-stjernen på Instagram og delte det aller første bilde fra bryllupet.

Kjolen, som er fra merket Louis Vuitton, har også fått mye oppmerksomhet. I ettertid la nemlig Nicolas Ghesquiere, artist director i motehuset, ut et bilde av den vakre bruden og den ekslusive kjolen.

- Helt nydelig, skriver han til bildet.

Bryllupsdag

Andre som er i bryllupsmodus om dagen er den tidligere fotballspilleren David Beckham og «Spice Girls»-stjernen Victoria Beckham. Torsdag feirer de nemlig 20 års bryllupsdag.

På Instagram har dem begge lagt ut en hyllest til hverandre.