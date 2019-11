Pamela Andersons dristige bilder på Twitter skaper reaksjoner

Pamela Anderson beskyldes for å være ufølsom overfor minoriteter etter dristige bilder på Twitter og Instagram.

Pamela Anderson (52) skaper overskrifter på grunn av to bilder hun publiserte på Twitter i forbindelse med Halloween.

Begge bildene er av det lettkledte slaget. På det ene bildet er 52-åringen toppløs og brystene er dekket av noe som ser ut som hvit maling. På det andre bildet poserer hun i kun en underdel, men med ryggen mot kamera.

Det er imidlertid ikke nakenheten folk reagerer på. Det er hodepryden.

Bildene skapte reaksjoner nærmest med det samme, skriver Fox News.

En lang rekke personer beskylder Pamela Anderson for kulturell appropriasjon, et bekrep som «brukes i identitetspolitisk debatt for å kritisere personer de mener viser manglende respekt for minoriteters og svake gruppers kulturuttrykk».

– Jeg hater å bringe nyhetene til deg Pamela, men dette er kvintessensen av den kulturelle appropriasjonen folk ikke liker. De innfødtes hodepryd. Ikke så kult, skriver en person.

Pamela Anderson har havnet i hardt vært etter en serie dristige bilder på Twitter. Men det er ikke nakenheten folk reagerer på ... Foto: Omar Vega (Pa Photos / NTB scanpix)

Pamela Anderson er kjent for på kjempe for dyrenes rettigheter, og får kritikk for å være dobbelmoralsk.

– Såååååå. Stor på respekt for dyr, men ikke så mye for mennesker som ikke ser ut som deg? Da har jeg skjønt det, Pam, skriver en annen.

– Det er virkelig skuffende og rasistisk, Pam. Jeg trodde du var bedre enn dette, skriver en tredje.

– Det amerikanske urfolket er ikke kostymer, kommer det fra en annen.

Fox skriver at Pamela Anderson ikke har svart direkte på kritikken, men har reagert med å blokkere en del av personene som har kritisert bildene. Hun har også lagt ut en lenke til artikkelen «The Illogic of Cultural Appropriation».

Her til lands fikk Siv Jensen føle på liknende reaksjoner da hun stilte opp i Finansdepartementets høstfest utkledt som Månestråle i 2017. Selv mente hun at saken gikk helt av skaftet.

Les også: Kritikken haglet etter «Radioresepsjonen»-innlegg fra Tore Sagen. Nå er episoden fjernet

Og: Tore Sagen snakker ut i ny podcast-episode: - Et spark mot rasister