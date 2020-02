Pamelas eks-mann Jon Peters forlovet på ny tre uker etter bryllupet

Byttet ut Pamela med en 40 år yngre skuespiller og modell.

For tre uker siden kunne det se ut som «Baywatch»-stjernen Pamela Andersson endelig hadde funnet lykken igjen, etter brutte ekteskap med Tommy Lee, Kid Rock og Rick Solomon (han giftet hun seg faktisk med to ganger).

For etter seks år på kjærlighetens jaktmarker fant Pamela (52) tilbake til ungdomskjæresten Jon Peters (74). Hvordan dette skjedde eller hva som er motivet for ekteskapet var, er fortsatt uklart.

Kjendisnettstedet Page Six har blant annet hevdet Pamela sendte Peters en tekstmelding og spurte om de skulle gifte seg.

Da skal Peters faktisk ha vært forlovet med en annen dame, men det var ingen hindring. Like etter erklærte Peters og Pamela bryllupsgleden deres med et bilde i sosiale medier.

Det var såvidt bryllupsgjestene hadde fått tid til å forbrenne bryllupskaken, før det ble klart at paret skulle skilles. Etter tolv dager var forholdet over.

Forlovet med ny, yngre blondine

Nå kommer det imidlertid frem at Jon Peters, som står bak «A star is born» og «Batman», på ingen måte har deppet etter at bruddet var et faktum.

Han har tatt «rebound» til et nytt nivå, og forlovet seg på ny, ifølge US Weekly.

74-åringens utkårede er hele 18 år yngre enn Pamela, nemlig skuespillerinnen og modellen Julia Bernheim (34). Hun er mer kjent under navnet Julia Faye West.

Stilte opp i svenske FHM



I slutten av 2019 stilte Julia opp i svenske FHM, hvor hun beskrev hva hun ønsket seg i en mann.

– Han er maskulin og sterk, snill og klok. Han er et perfekt uperfekt menneske som elsker meg som jeg er en rose i full blomst når jeg er med ham. Alltid. Og jeg elsker å se at han er lik. Det er perfeksjon, forklarte hun den gang.

I intervjuet blir hun spurt om hvordan hun ikke ønsker at en mann skal oppføre seg på soverommet.

– Aldri anta at han vet akkurat hva han skal gjøre eller hva elskeren hans ønsker seg. Ikke vær mekanisk. Speil din partner isteden, mens du gir lidenskapelig tilstedeværelse.

– Smart er sexy

Nyheten om forlovelsen dukket opp etter at Jon Peters var gjest på børsen for å ringe i bjella for et velvære-selskap han har investert i, og Julia utdanner seg innenfor velvære-bransjen.

Julia, som er en amerikaner med nederlandsk, irsk og litt svensk opphav, delte også detaljer om hva hun tenner på.

– Måten han lukter, smaker og berører er så viktig for hva som tenner meg. Jeg er sapioseksuell. Smart er sexy. Det samme er varme og godhet, forteller hun.