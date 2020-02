«Paradise»-Ariel Søyland gjør realitycomeback i «Ex on the Beach»

- Jeg gjør det for business, sier hun til Nettavisen.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Melina Johnsen (23) gjør comeback i realityprogrammet «Ex on the Beach», men hun er neppe alene om å være et kjent fjes for TV-titterne i den tredje sesongen av det skandaleombruste realityprogrammet.

Også Ariel Søyland (27) gjør realitycomeback i programmet, syv år etter at hun sjekket ut av «Paradise Hotel».

– Jeg ble spurt om å delta, men jeg tenker det er bra for business. Jeg jobber som modell og da tenker jeg flere følgere, flere jobber og mer penger, sier Søyland ærlig til Nettavisen da vi møtte henne i Brasil bare dager før innspilling.

Forlovet seg to ganger

Det var i 2013 Søyland deltok i TV3-programmet «Paradise Hotel». Den gang sammen med andre realitydeltakere som Tina Skovdal, Magne Robberstad og Glenn Henriksen.

SYV ÅR SIDEN: Ariel Søyland i «Paradise Hotel» i 2013. Foto: Elin Reitan (Mediehuset Nettavisen)

Siden den gang har det skjedd mye i Søylands liv.

Hun forlovet seg blant annet to ganger med den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren Daniel Louis, før de to heller valgte å gå hvert til sitt.

De siste tre årene har hun bodd i London der hun har jobbet som modell.

– Der lever jeg livet og reiser masse. Jeg elsker det, forteller hun.

2020: Ariel Søyland er klar for «Ex on the Beach». Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Opererte rumpa for en måned siden

Til tross for en lang historie med en tidligere «Ex on the Beach»-deltaker er ikke Søyland redd for at det skal bli dårlig stemning om det skulle vise seg at Daniel Louis sjekker inn en gang til.

– Jeg føler det er litt derfor de ønsker å ha meg med, sier Søyland og legger til at det ikke er noe uoppgjort mellom de to eksene.

For Søyland blir deltakelsen som nevnt en del av hennes business-plan. Likevel er hun klar for nok et realityprogram og har forberedt seg godt.

– Jeg har blant annet måtte handle inn en del klær, fordi jeg opererte rumpa mi for bare en måned siden, sier hun og understreker at hun har fått godkjennelse av kirurgen om at alt har grodd fint.

– Bortsett fra det har jeg egentlig ikke forberedt meg noe særlig. Men jeg tror dette blir veldig gøy, sier hun.

