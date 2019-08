Paradise-Erik bekrefter forholdet med toppblogger Isabelle Eriksen

Det har oppstått søt musikk mellom de to realitykjendisene.

- Vi er gode venner, og ikke kjærester. Det er veldig koselig at Nelly og Isabelle er her, det drar opp realitydeltakelsen, sa Sæter til Nettavisen tidligere i sommer, under sommerfesten til Universal Music.

Begge to er 22 år gamle og møtte hverandre gjennom felles bekjente, og nå kan de bekrefte at de har blitt kjærester.

- Vi avkreftet jo sist for halvannen måned siden at vi var sammen til Nettavisen, men det hadde mest med å gjøre at det har vært viktig for oss å være sikre før vi offentliggjør det, sier Sæter til Nettavisen lørdag ettermiddag.

Se det nybakte paret snakke ut om følelsene for hverandre her:

- En fantastisk jente

Den tidligere «Paradise» og «Farmen kjendis»-deltakeren legger videre ikke skjul på, hvor stor gleden er for at dette kan endelig offentliggjøres.

- Vi har holdt på en god stund og endelig kan vi bekrefte at vi er sammen, det har vært mye rykter, og nå blir det forhåpentligvis slutt på det. Isabelle er en helt fantastisk jente, og jeg er glad for å kunne si hun er min, forteller 22-åringen videre.

- Litt skummelt

Eriksen på sin side er også veldig glad for å åpne seg opp om forholdet, men forteller at det er med noen sommerfugler i magen.

- Dette er første gangen jeg har hatt kjæreste på så mange år, og det er litt skummelt men samtidig veldig fint å finne en person å kunne være seg selv med. Erik er veldig snill og omtenksom, og det at vi er i samme bransje tror jeg er et pluss siden det gjør at vi skjønner hverandre bedre, sier Eriksen til Nettavisen.