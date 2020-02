Even Langås Kvam er livsnyter av yrke, men nekter for at han er pappagutt.

Nå er det endelig klart hvilke deltakere som skal være med i Paradise Hotel våren 2020 og ikke uventet byr start-casten på mange elleville personligheter.

Én av dem er Orkanger-gutten Even Langås Kvam (21) som mener det nesten er en veldedig handling av ham å være med på det skandaleombruste reality-programmet.

– Jeg meldte meg på Paradise Hotel fordi det har vært litt labert de siste sesongene nå. Jeg er her for å få opp seertallet, vise mitt flotte ansikt og vise at her er jeg, forteller Even.

Se video øverst: – Bare damene står på to føtter og har puls har vi kommet langt

Even Langås Kvam fra Trondheim er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Derfor er det kanskje ikke rart at han nevner kroppen og utseendet hans som det han liker best ved seg selv.

– Jeg har hørt flere ganger at jeg ligner på Leonardo DiCaprio, forteller Langås.

Familien er spesielt viktig for Even, men han vil ikke gjøre seg bekjent med å være pappagutt.

– Jeg er ikke pappagutt, selv om det kanskje ser sånn ut. Jeg får det jeg vil av «farsan», så du kan jo si at jeg er en pappagutt likevel ... Men jeg vil ikke si at jeg er det.

Pris for bytur i Orkanger: 10.000,-

Selv om han egentlig er utdannet prosessoperatør med fagbrev, så ga han opp en vanlig jobb fordi han heller trivdes som livsnyter. Men en livsnyter trenger penger, og derfor ble det betting på sport som ble hans spor.

Kanskje ikke rart når han anslår at en tur på byen i Orkanger koster ham rundt 10.000 kroner.

– Vi pleier å bestille et bord og der er det som regel disket opp med fullt av champagnebøtter, så vi sitter egentlig der og har det chill, og da bruker som regel damene å komme til oss. Vi er ikke de guttene som jakter, forteller han.

– Å hooke damer har blitt en hobby for meg

Til tross for at jentene tilsynelatende kryr rundt vennegjengens bord på byen, er det sjelden det blir noe annet enn one night stands for Even.

Han forteller nemlig at han ikke en forholdsperson, men at det motsatte kjønn har nærmest blitt en hobby for ham.

– Jeg har ikke kjæreste, bare løse tråder. Jeg bare tenker på å ha det fett og nyte livet med gutta, og å finne en dame å ha en one night stand med. Å hooke damer har blitt en hobby for meg i det siste, forteller han.

Pengene han kan vinne i Paradise Hotel er ikke en motivasjon for ham.

– Jeg trenger ikke så mye penger, jeg har det veldig godt, men jeg er ikke fremmed for å få mer. Den kula ville blitt pulverisert om jeg får stå i finalen, forteller han.

Paradise Hotel har premiere på TV 3 og Viaplay 9. mars 2020.

