«Paradise»-fiendene Even og Yasmine har sex, så kommer sviket i parseremonien: – Det er historisk

Frykter tv-sex ser ut som en desperat handling for å ikke bli sendt hjem.

Even Langås Kvam og Yasmine San Miguel Moussaoui er hovedpersonene i kveldens episode av Viaplay-serien «Paradise Hotel».

Duoen, som bare for få episoder siden var bitre fiender og kranglet inne på hotellet fordi Yasmine prøvde å få sendt ut Even, har den siste uken stått sammen i par, til tross for at de tilhører hver sin allianse.

– Vi var fiender. Tanken på at hun jobbet for å få meg ut uken før forlot ikke hodet så lett, det lå der og pirret hele tiden, forteller Even Kvam til Nettavisen i dag.

– Jeg er ikke fremmed for å ha sex med damer, jeg

Likevel skjer det som ingen hadde regnet med. Yasmine og Even kommer stadig nærmere hverandre og det hele ender med at paret helt overraskende har sex på luksushotellet i Mexico.

– Jeg fikk en veldig god kjemi med Even den uka vi sto sammen og jeg ble fort glad i ham, forteller Yasmine og utdyper:

– Vi snakket mye sammen og han viste nye sider ved seg selv. Han viste at han var snill og brydde seg om andre mennesker, forteller Yasmine som først hadde inntrykk av Even som både selvsentrert og med et dårlig kvinnesyn.

Even synes ikke det er så rart at det oppsto hete scener mellom de to på hotellet.

– Vi hadde en god vibe og jeg er ikke fremmed for å ha sex med damer jeg, så når jeg deler seng med en dame og ho er fin å se på, så kan det fort hende at det skjer litt drastiske saker.

– Men hadde du følelser for henne på det tidspunktet?

– Det var ikke noen følelser involvert, ikke fra min side i hvert fall, men jeg følte vi hadde en veldig god tone. Jeg synes ho er en pen og trivelig dame, det er ikke noe vondt å si om henne, forteller Even.

Fryktet hun ville virke desperat

Før de hadde sex, snakket Yasmine og Even sammen og begge tippet at det ville bli en parseremoni dagen etter.

– Jeg sa at jeg ikke ville ha sex den kvelden, for jeg ville ikke at det skulle virke som jeg gjorde det for å redde meg inn. Even sa at hvis noen kommenterte det, så skulle han forsvare meg, forteller Yasmine som sier hun ikke angrer på at det hendte.

Even bekrefter det samme:

– Yasmine lå ikke med meg for at ho skulle bli reddet, hun lå med meg fordi jeg er en så likanes kar som jeg er, sier Kvam.

Sender Yasmine hjem: – Det er historisk

I kveldens episode blir seerne vitne til at nykomlingen Lone taper immunitetskonkurransen et hestehode bak Sandra Peli, noe som gjør at Yasmines hode umiddelbart havnet på blokka.

– Jeg visste at det var min tur den dagen. Egentlig visste jeg det fra da vi ikke klarte å vinne fredning den uken, da skjønte jeg at jeg ikke hadde noe sted jeg kunne redde meg inn, forteller hun.

Under parseremonien valgte Even å beholde Lone og sende Yasmine ut av hotellet. og Dermed bukket han under for alliansen han har med Martin, Sania, Axel og Ida.

– Jeg fikk litt vondt i magen med tanke på at jeg måtte sende hjem Yasmine, men jeg følte at det var det riktige valget, det var for tidlig å gå imot alliansen jeg var i, forteller Even.

Han innrømmer at valget ble gjort for å blidgjøre sine allierte.

– Hadde dette skjedd opp mot en finale hadde jeg 100 prosent valgt Yasmine.

Even synes likevel ikke at det var en komplett nedtur å sende ut en sterk spiller.

– Vi hadde jo sex kvelden før, og så sender jeg ut damen etterpå ... Det er jo historisk i seg selv, det er ingen som har gjort det der, det er bare Even Kvam, sier han stolt, før han legger til:

– Hun prøvde, men klarte ikke å sende meg ut. Det var jeg som kastet ut henne, og det var jeg veldig fornøyd med.

Tårene brast etter kameraene var skrudd av

Yasmine, som hele tiden har vært åpen om at hun vil vinne konkurransen, så ut til å takle nederlaget ganske godt, men på innsiden var hun fryktelig lei seg.

– Jeg holdt meg veldig på parsermonien, for jeg ville gå ut med hevet hode. Jeg hadde ikke spilt helt riktig uken før og at jeg røk var konsekvensen av det, forteller hun.

Da hun kom ut av hotellet, brøt hun sammen i tårer.

– Jeg knakk fullstendig sammen, jeg ble dritlei meg og det føltes veldig tomt. Jeg synes det var kjipt, det var jo bare god stemning med alle hele uka som hadde gått, forteller Yasmine.