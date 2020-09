«Paradise»-guttenes drag-utfordring får Simo til å sette seg på bakbeina

Nekter å kle seg i kvinneklær.

Obs, spoiler! Denne saken avslører deler av innholdet i mandagens episode av «Paradise Hotel».

Det er pride-uke inne på «Paradise Hotel», og hva passer vel da bedre enn en drag-konkurranse?

Hotellets nykommer, 25 år gamle Henrik Bach Mortensen fra Mosjøen, er dommer når de andre deltakerne skal kle seg som det motsatte kjønn og konkurrere om en sikker plass inn i neste uke. Men ikke alle er like komfortable med dette.

Les også: Får oralsex foran kameraene: – Legendarisk

Mens samtlige deltakere kler seg i full drag, der man ikler seg en annen rolle og et annet kjønn enn man vanligvis har, velger Mohamed «Simo» Elh'babi (22) fra Oslo å stå over.

STÅR OVER KONKURRANSEN: Mohamed Elh'babi velger å droppe drag-konkurransen, da han ikke vil kle seg ut. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

– Som dere ser, jeg har ikke kledd meg ut eller noe som helst, sier 22-åringen i episoden.

Se klipp fra det elleville showet i videoen øverst i saken!

– Klarer ikke være feminin



I og med at konkurransen gir topp tre drag-queens og -kings en sitteplass i onsdagens parseremoni, mister Elh'babi denne muligheten. Da kan han også være i fare for å ryke ut.

– Spillmessig er det så klart en risiko, jeg visste at jeg sto i fare for å reise hjem hvis ikke jeg gjorde det. Men det handler om hvem jeg er som person, typen jeg er. Så da slo jeg meg til ro med det valget, forteller Elh'babi til Nettavisen.

Les også: «Paradise»-paret ble kjærester etter innspilling

DRAG: Samtlige av deltakerne inne på hotellet går «all in» under drag-konkurransen, men ikke Elh'babi ( i midten). Foto: Viaplay

Oslo-gutten forklarer videre at det er det feminine aspektet ved konkurransen som er en utfordring for ham.

– Jeg klarer ikke å være mer feminin, så for meg er det vanskelig å sminke meg og kle meg ut som en jente. Og det er bare sånn jeg er, det kommer ikke til å endre seg, sier han.

Les også: Sjokkert etter «Paradise»-innsjekk: – Et totalt forbanna galehus

– Tøffe, sterke og modige

Mens samtlige inne på «Paradise Hotel» kler seg som det motsatte kjønn, sitter Elh'babi i sofaen og er vitne til showet.

Selv om han selv ikke deltar, er han imponert over de andre for at de tør å gå ut av komfortsonen på den måten.

– Jeg synes de er tøffe, sterke og modige som faktisk klarer det. For jeg klarer det ikke. Jeg sa det til de andre guttene der inne også, at det står respekt av det det gjorde, forteller han.

Les også: Spøken endte i raseriutbrudd - årsaken får ikke TV-seerne se

Mohamed Elh'babi, eller «Simo» som han kalles, legger til at han har stor respekt for både LHBT- og drag-miljøet.

– Jeg har full respekt for samfunnet, og støtter alt de jobber for. Alle mennesker skal få være den de er, sier han.

22-åringen er takknemlig for at de andre deltakerne på hotellet respekterer valget hans om å stå over konkurransen.

– Alle var veldig forståelsesfulle og støttende på det, så det setter jeg veldig pris på.