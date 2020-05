Paradise Hotel-finalen sjokkerer alle i siste minutt: Hemmelig tegn gjør at vinneren blir lurt trill rundt

Uvanlig tvist i den nervepirrende finalen i «Paradise Hotel».

Spoiler-varsel: Denne saken avslører vinnerne av «Paradise Hotel» og hva som skjer i den siste og avgjørende finaleepisoden.

Det står om heder og ære og en halv million kroner når finalen i årets første sesong av «Paradise Hotel» rullet over skjermen i kveld.

Ballet startet med en ny og uventet vri for de fire gjenværende finaledeltagerne: Axel Kleivane og Ida Johansen Aaserud, Yasmine San Miguel Moussaoui og Karl Fredrik Førli.

Beskjeden som endret alt

De får nemlig et brev som potensielt kan snu hele finalen på hodet: Om en av vinnerne velger å knuse kula i den påfølgende kuleseremonien, vil det resterende beløpet gå til hele juryen.

Den totale premiepotten er på en halv million kroner.

Det er tilsynelatende dødt løp mellom de to finalistparene før Ida Bakke og Avdo Muratagic får avgjøre hvem som blir vinnerne av årets første sesong av «Paradise Hotel».

Verken Ida eller Avdo tror det er noen sjanse for at Ida og Axel vil kaste kula. Derfor velger de å stille seg bak Yasmine og Karl, som lettere sjokkert blir stående som vinnere av Paradise Hotel 2020.

Det hemmelige tegnet

Kuleseremonien blir også en heftig test av tilliten mellom de to vinnerne.

Det ingen vet er at Karl og Yasmine på forhånd hadde avtalt et helt eget, hemmelig tegn mellom seg, som ingen av de andre deltagerne visste om.

Karl og Yasmine avslører det hemmelige tegnet du ikke fikk vite om på tv:

Det sørget for at Triana kunne legge stadig mer penger i potten, samtidig som de to deltagerne visste de kunne stole på hverandre. Så skjedde det uventede...

Kula deiser i bakken på 500.000

For når premiepotten kommer opp i hele 500.000 kroner får ikke programleder Triana Iglesias mer enn snudd timeglasset, før Yasmine deiser kula i bakken og nærmest pulveriserer den - foran en sjokkert Karl og minst like forbauset jury.

– Jeg så ikke det komme. Jeg tror aldri jeg har vært så overrasket i mitt liv. Jeg ble helt knekt på en måte. Det er det sykeste jeg har vært med på, sier Karl til Nettavisen.

– Først ble jeg helt satt ut, og så tenkte jeg «Oj, jeg ble faktisk lurt ordentlig.» Så tenkte jeg «fy faen, det skal ikke skje». Da klikket det for meg, jeg så helt svart, for jeg tenkte at sånt skal ingen gjøre mot meg, forteller han ivrig.

Dette skal Yasmine og Karl bruke pengene på - svaret vil kanskje overraske deg:

– Beste bursdagsgaven jeg noen gang har fått

Det er da Yasmine avslører sin mesterplan.

Hun ønsker ikke å dele premiepotten på en halv million med hele juryen, så derfor kastet hun kula for å kunne fordele pengene selv.

Yasmine vil gi 25.000 kroner til de i juryen som stemte på Karl og henne, og de resterende pengene deles likt mellom Karl og Yasmine.

– Var det aldri aktuelt å dele med hele juryen?

– Nei, nei, det var kjemperart, ler Karl.

– Noen av dem har sagt til oss i ettertid at de egentlig ville stemme på meg og Karl, men de trodde de fikk penger uansett, og da var det ekstra godt å kunne si at her velger jeg og bestemmer jeg hvordan jeg skal fordele pengene, sier Yasmine til Nettavisen.

– Det var veldig tilfredsstillende å se ansiktet på noen av dem som skjønte at vi får ikke en eneste krone, ler hun.

Fikk 187.000 kroner i bursdagsgave

For Karl ble det en helt spesiell kveld, han hadde nemlig bursdag og fikk en pengegave det nok blir lenge til noen kan matche.

– Det er ganske sykt at vi vant på bursdagen min, og pengene må være den beste gaven jeg noen gang har fått, ler Karl.

Han mener det ikke var noe tap å ikke få 250.000 kroner som han egentlig forventet.

– Jeg bryr meg mye om penger, men det er ikke så mye penger det er snakk om. Det er bedre å gi penger til de som stemte på oss, det er mye bedre å gi til alle de som har stemt på oss. Da ble det ikke sånn at alle i juryen penger og det var det som var målet på en måte, ler Karl.

– Jeg tok en sjefsavgjørelse på det. Det var en statement for å si at vi var takknemlige for at de hadde stemt på oss, forteller Yasmine.

Måtte skille vinnerne i flere timer

Til tross for tegnet og tilliten Yasmine hadde til Karl var hun ikke helt sikker på at planen ville gå i boks.

Etter seieren var et faktum ble nemlig Karl og Yasmine skilt og måtte sitte på hvert sitt rom i halvannen time, mens produksjonen rigget klar til kuleseremonien.

– Man blir veldig psyket ut, for du tenker så mye, og vi fikk ikke gitt hverandre det tegnet. Jeg fryktet at han kunne ombestemme seg, forteller Yasmine i dag.

– Jeg var også stressa for at du skulle gjøre det. Jeg tenkte at denne gangen skulle jeg ikke tenke på penger, som jeg ellers ville gjort, nå tenkte jeg at jeg måtte stole på Yasmine, for nå hadde vi stolt på hverandre hele veien, forteller Karl til Yasmine.

Dette skal de bruke premiepengene på

Etter heftig taktikkeri og spill på tv-skjermen de siste månedene sitter altså Yasmine og Karl sitter igjen med seierstittelen, men også 187.000 kroner hver.

– Først planlegger å lage en kjempestor fest for alle jeg kjenner, så snart det er tillatt igjen etter korona-restriksjonene så mange kan være sammen, forteller Karl.

De pengene som eventuelt blir igjen, ønsker han å investere i sin store drøm; nemlig å starte et eget klesmerke.

– Jeg har lyst til å bruke mye penger på det, for jeg vil det skal bli ordentlig. Jeg vil designe alt selv. Jeg har egentlig drømt om det hele livet, og jeg har vært opptatt av klær siden jeg var barn. Drømmen er å gjøre mitt eget, forteller Larviks-gutten.

Yasmine måtte derimot endre litt på sin plan for pengene.

– Jeg hadde tenkt til å ta med bestevenninnen min Pernille på ferie til Thailand, men det ser dårlig ut nå, forteller hun.

Likevel skal pengene få ben å gå på.

– Jeg må bare spare pengene så vi får tatt den turen før eller siden. I tillegg til det har jeg tenkt til å investere i egen karriere, forteller Yasmine.

