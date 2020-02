Paradise Hotel kutter antall dager og kaster om på konseptet

Det blir store endringer i årets sesong av Paradise Hotel.

I forkant av årets innspilling av Paradise Hotel varslet TV 3 at det i 2020 vil bli dobbel sesong av kanalens flaggskip.

Dermed blir det mulig å følge Paradise Hotel gjennom både en vårsesong og en høstsesong.

Det at TV 3 deler opp i to ulike sesonger betyr også markante endringer for seerne:

Færre sendedager

Tidligere har Paradise Hotel gått på tv mandag til torsdag. I år vil antall dager halveres og serien vil kun sendes mandager og onsdager.

– Det er rett og slett for å prøve noe nytt og se hvordan det fungerer, forteller presseansvarlig for Paradise Hotel, Thomas Horni i Nent Group.

– Det er nytt og annerledes, det er gjort en del forandringer også med innhold. Jeg synes det er kjempedeilig for jeg elsker når ting blir snudd litt på. Det er bare positivt for min del, forteller programleder Triana Iglesias.

Færre episoder, men to sesonger

Vårsesongen består av 24 episoder, som er halvparten av det en sesong har vært på tidligere.

Likevel vil det bli like mange Paradise-episoder i løpet av ett år som det har vært tidligere, for vår- og høstsesongen har like mange episoder som én sesong hadde før.

Høstsesongen spilles inn i disse dager, med et nytt sett av deltakere enn i vårsesongen.

Pandoras og parseremoni på ulike dager

Endringene vil også ha noe å si for de faste postene som seerne har vært vant til.

Pandoras eske vil videreføres, men vil ikke som tidligere være en fast post hver onsdag. Par-seremoniene kommer heller ikke til å skje på en bestemt dag hver uke, ulikt tidligere når det alltid har vært på torsdager.

– Der vi tidligere hadde temauker, vil temaene denne gang være kortere. De bruker omtrent tre innspillingsdager på hvert tema, forteller Horni.

Endrer ikke utelukkende på grunn av konkurranse

De siste årene har konsepter som «Ex on the Beach» og «Love Island» dukket opp på konkurrerende kanaler og skapt større konkurranse om seerne.

– Gjør dere disse endringene fordi dere merker konkurransen fra «Ex on the Beach» og «Love Island»?

– Paradise har vært populært i mange år og har ikke mistet populariteten, men det er ikke til å skjule at man merker når det kommer et relativt likt konsept for samme målgruppen, forteller presseansvarlig Horni og legger til:

– Det er flere faktorer som sørger for at vi gjør det på denne måten. At vi har fått konkurranse er nok en av flere faktorer som spiller inn, men vi gjør ikke disse endringene utelukkende på grunn av mer konkurranse.

