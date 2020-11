«Paradise Hotel»-Marcus og Maria ble først kjærester etter innspillingen - nå nekter de snakke sammen

Premieforvirring, drama bak kulissene og årets høydepunkter. Hør alt du trenger å vite om høstens sesong av «Paradise Hotel».

Høstens sesong av «Paradise Hotel» har bydd på mer dramatikk, intriger og sex enn noen gang før. I denne ukas episode av Nettavisen-podkasten SCHENDIS drar programlederne Rikke Monsen og Julie Solberg deg gjennom de største høydepunktene.

Med god hjelp av «Paradise Hotel»-deltakerne Maria Moen Nordli, Marcus Tannum Løken, Eileen Eriksen, Johannes Magnussen og Simo Elh'babi avsløres det dramatikk bak kulissene, full premieforvirring etter finalen og deltakerne forteller om hva de angrer aller mest på.

I tillegg forteller høstens «Paradise Hotel»-vinner, Simo, om hvordan det var å vinne uten å dra hjem med en eneste krone, Maria og Marcus forteller hvorfor de nekter å snakke sammen etter at de slo opp for et par måneder siden og Eileen forteller om det som sjokkerte henne mest under hele oppholdet.

SCHENDIS kan du høre overalt du hører podkast, eller i spilleren øverst i saken!