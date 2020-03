«Paradise Hotel»-Tobias dukket opp med «Love Island»-date

Da «Paradise Hotel»-deltakeren skulle på premierefest, tok han med seg en deltaker fra en annet reality-TV-serie som date.

STORGATA 26/AKERSGATA (Nettavisen): Mandag har første episode av den 12. sesongen av «Paradise Hotel» premiere og i den anledning samles både deltakere og kjendiser.

Tobias Tehrani fra Fredrikstad, som er blant årets deltakere på det meksikanske luksushotellet, ankom like så greit festen med en date som også har vært å finne på TV-skjermen i år.

- Jeg er med som Tobias sin date i kveld, forteller Christina Aranja Ophaug-Johansen til Nettavisen.

Røk ut av «Love Island»

Trønderen var tidligere i vinter med på TV 2-programmet «Love Island», men røk ut i februar.

Tehrani avslører at de to bare har kjent hverandre i en ukes tid, og at det var han selv som tok initiativet til å treffes.

- Jeg skrev til henne på en DM (direct message). Jeg visste hun hadde vært på «Love Island», men så kom jeg over henne og skrev jeg til henne, og så møttes vi tilfeldigvis ute. Da ble vi enig om å ta en date dagen etter. Så nå sitter vi her, sier han til Nettavisen.

DATE: Tobias Tehrani tok med seg Christina Aranja Ophaug-Johansen til premierefesten av årets «Paradise Hotel». Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

- Trives

Fredrikstadgutten, som til vanlig jobber som personlig trener, vil derimot ikke sette noen merkelapp på de to enda.

- Vi trives veldig godt i hverandres selskap, og vi vil bli bedre kjent med hverandre. Men i kveld er Aranja daten min, utdyper han.

DELTAKER: Tobias Tehrani fra Fredrikstad er med i «Paradise Hotel» 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Første episode av «Paradise Hotel» har lineær premiere klokka 22.30 på TV3, men kunne allerede strømmes på Viaplay natt til mandag.

Nytt av året er at reality-serien kun skal vises to ganger i uka, til forskjell fra tidligere års fire episoder per uke. I tillegg blir det også to sesonger i samme kalenderår.

