«Paradise»-Ida Johansen Aaserud har sendt klage til produksjonen: Har fått nok av kropp

– Det er små-ubehagelig, forteller reality-deltageren.

Det var etter mandagens episode av Viaplay-serien «Paradise Hotel» at en av deltakerne, Ida Johansen Aaserud (20), bestemte seg for å lufte sine tanker til produksjonsselskapet Mastiff.

Ida opplever nemlig at kroppen hennes blir fremstilt oftere enn de andre deltakernes i realityserien.

– Jeg har faktisk klagd på det akkurat nå. Jeg begynte å lure på om hver episode skal handle kun om dette, forteller Ida til Nettavisen.

Les også: Selger gullnummer for flere hundre tusen kroner – har du sjekket hva ditt telefonnummer er verdt? (+)



– Viser puppene mine og rumpa i hver episode

20-åringen fra Gran reagerer på at det som blir vist av henne på TV, enten omhandler kroppen hennes eller det seksuelt ladde forholdet til Axel Kleivane, som hun er partner med.

– Det er små-ubehagelig at jeg i hver episode blir fremstilt sånn. De klipper inn og viser puppene mine og rumpa mi i hver eneste episode. Det er bare kroppen min og meg i senga som blir vist, sier hun.

Før «Paradise Hotel» ble sendt på TV, opplevde Ida også å bli fremstilt på en annen måte enn hun hadde regnet med.

Da en avis skulle presentere årets deltakere, valgte de å bruke et toppløs-bilde av henne til en annen deltakers sitat om å «knulle og herje» på hotellet.

Ida Johansen Aaserud (20) er med i 2020-sesongen av «Paradise Hotel». Foto: Privat

– Jeg har andre gode sider også

Ida opplever at dette skjer henne oftere enn hennes med-deltakere i Paradise Hotel, og hun føler at konsekvensen er at hun blir fremstilt ensidig for TV-seerne.

– Jeg har stusset på hvor mye jeg har blitt fremstilt sammenlignet med de andre jentene også, at de filmer rumpa og puppene når jeg skifter og når jeg dusjer. Hvorfor har de ikke med mer av de andre i dusjen da? spør hun seg.

Selv mener hun at det ikke mangler på annet stoff de kunne vist av henne.

– Jeg har mange andre gode sider også. Det skjedde mange søte og morsomme ting som ikke er tatt med. Dessuten avviste jeg Axel mange ganger, men det har de ikke fått med, det virker som det skjer noe mellom oss hver kveld, sier hun.

Les også: Paradise-Evens hobby er å hooke damer: – Bare de står på to føtter og har puls har vi kommet langt

Fortvilet

Hun trekker frem et eksempel fra mandagens episode, hvor det ble vist at Axel lekte med puppene hennes mens de lå på solsenga ved bassengkanten.

– Vi lå der kjempelenge og jeg vet det var mange søte øyeblikk mellom oss, men igjen har de kun tatt med at Axel køddet med nippelen min og de har zoomet inn på den, forteller hun oppgitt.

Se opptrinnet her:

I tillegg har det blitt vist at hun og Axel tilsynelatende har sex under en dyne.

– Fokuset på sex og kropp er ganske typisk Paradise Hotel. Ble du overrasket?

– Jeg vet hva jeg har meldt meg på og jeg har skrevet under på en kontrakt, så de har lov til å gjøre hva de vil. Jeg bare synes at frem til nå har det vært veldig mye av min kropp og om sex-fokuset på Axel og meg. Skal resten av episodene handlet om det blir jeg helt fortvilet. Hvorfor gidder de å ha det med? spør hun seg.

– Må forholde seg til at de er foran kameraet

Da Nettavisen konfronterer pressesjef for «Paradise Hotel», Thomas Horni i Nent Group med Idas kritikk, svarer han dette.

– Vi synes det er leit at Ida føler det sånn. Hvorvidt det faktisk stemmer at hun filmes mer enn de andre jentene er jeg usikker på, men det er i hvert fall ikke et bevisst valg fra produksjonen sin side, forteller Horni.

– Er det aktuelt å klippe henne annerledes etter dette?

– Vi har god dialog internt, og tar med oss tilbakemeldinger fra alle deltakerne. Men til syvende og sist må de forholde seg til at de er foran - og ikke bak kameraene - i Paradise Hotel, avslutter han.

Paradise Hotel: Her er årets deltakere