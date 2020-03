Paradise-Ida og Axel: Her sniker de seg vekk fra kameraene

Produksjonen måtte ta grep da duoen la hyrdestunden til et helt spesielt sted.

Er det to personer som virkelig har fått kjenne på romanseryktene hittil i Paradise Hotel 2020, er det Ida Johansen Aaserud og Axel Kleivane.

Det ser ikke ut til å gi seg med det første, og i den ferskeste episoden av Viaplay-serien får vi se det hittil mest løsningsorienterte paret har funnet på hittil:

Axel og Ida har sex i et skap hvor kameraene ikke når til, slik at paret slipper å bli filmet.

– Vi klarte å lure oss unna. Det var fint for oss at vi fant et sted vi ikke ble filma, humrer Ida til Nettavisen.

Både Axel og Ida sa før innsjekk at de ikke kom til å ha sex inne på hotellet, men det endret seg da det oppsto romantiske følelser mellom de to.

– Vi hadde en veldig fin greie der inne og jeg vet med meg selv at det aldri hadde skjedd om ikke det hadde vært for den gnisten vi hadde. Vi var veldig glad i hverandre og da blir det veldig naturlig, for sex er en naturlig ting med to stykk som er såpass glad i hverandre og så mye oppå hverandre, forteller hun

Likevel synes hun ikke at det er særlig gøy å måtte se at hun er intim på tv.

– Jeg synes det er ubehagelig å se på meg selv i etterkant, for det var vel Axel kom på at vi kunne gjøre det i skapet etter at vi hadde en del alkohol innabords. Jeg hadde nok ikke gjort det om jeg var edru, men jeg gir litt faen også, forteller Ida.

TV-kanalen reagerer

Pressesjef for Paradise Hotel, Thomas Horni, forteller i en kommentar til Nettavisen at de synes det er hyggelig at de to deltakerne har funnet tonen.

– Dette er ikke første gangen deltakere forsøker å gjemme seg for kameraene når lystene kaller, og flere ganger har vi sett kreative forsøk på å finne et godt skjulested, forteller pressesjef for «Paradise Hotel» i Nent Group, Thomas Horni.

Tidligere i sesongen har vi blant annet sett at Axel, Martin og Karl Fredrik benyttet skapet til å ha en onani-konkurranse, og selv om trioen trodde de klarte å snike seg unna, var det én ting de hadde glemt.

Tok grep

At to deltakere på nytt utnytter skapet, falt dermed ikke i god jord hos produksjonen.

– Dette er ikke noe vi ønsker skal skje, og i etterkant av hendelsen med Axel og Ida ble skapet stripset igjen, forteller Horni.

Han forteller at dette ikke bare dreier seg om at de mister verdifulle klipp, men også av sikkerhetshensyn.

– Det ble ikke utelukkende gjort på grunn av filmingen, men også med tanke på deltakernes sikkerhet. Vi er nødt til å kunne ha oversikt over hvor de til en hver tid befinner seg, opplyser Horni.

Ida mener at hun og Axel ikke kan ta på seg den fulle skylden for at skapet ble stengt.

– Jeg måtte le da jeg så de hadde stengt det av og jeg føler meg litt skyldig, ler hun og legger til:

– Men guttene hadde hatt runkekonkurranse der inne også, så det er flere som skal føle seg skyldig for at det skapet ble stengt.

– Får bare spørsmål om Axel

Romansen mellom Ida og Axel har blitt en snakkis som duoen stadig vekk får spørsmål om.

– Jeg får utrolig mange meldinger om jeg er sammen med Axel, og jeg har til og med fått høre spørsmål om jeg er sammen med Martin, etter at jeg la ut et bilde av oss sammen. Da jeg skulle lage spørsmålsrunde med Martin her om dagen omhandlet alle spørsmålene Axel og meg, det tok helt over, forteller hun.

Kanskje ikke så rart. Paret var det første det slo gnister mellom inne på luksushotellet i Mexico.

Det har også blitt vist at romansen mellom Axel og Ida har bydd på et aldri så lite utholdenhetsproblem for Axel etter å ha flørtet med Ida ved bassenget.

Da Nettavisen møtte den blonde duoen på premierefesten til Paradise Hotel, oppklarte de to ryktene om de er blitt et par eller ikke:

