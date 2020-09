– Det hadde ikke vært én overskrift engang hvis det var omvendt.

Forrige uke skapte «Paradise Hotel»-deltakeren Maria Moen Nordli (27) overskrifter i medier landet over.

I et fullt opplyst rom foran tv-kameraene mottok 27-åringen oralsex fra svenske Alexander Elinoff (21). Med årene har det å være vitne til sex på tv blitt så godt som dagligdags for norske reality-seere, men kanskje ikke i såpass grafisk form.

Overfor Nettavisen beskrev Moen Nordli scenen selv som et «legendarisk tv-øyeblikk», og hun er stolt over å kunne fremme kvinnelig seksualitet i beste sendetid. Hun mener samtidig det er på høy tid at det snakkes høyere om temaet.

– Det hadde ikke vært én overskrift engang hvis det var omvendt. Hvis jeg hadde gått ned på Alexander. Så i år er det på tide å sette fokus på jentene, forteller hun til Nettavisen.

Innboksen full av lovord

I kommentarfeltene til de ulike mediene som omtalte saken i sosiale medier, renner det over av kritikk.

Flere mener scenen er for drøy for norsk tv, mens andre mener Moen Nordli og realitydeltakere generelt bør skamme seg. I innboksen til 27-åringen renner det derimot inn med hyllester, og til Nettavisen forteller hun at det har vært overveldende positiv respons etter at scenene ble vist på tv.

– Folk har tatt helt av, og jeg får masse meldinger både på Facebook og Instagram, sier hun.

Moen Nordli tror flere har bitt seg merke i kritikken, for så å innse at det kanskje er en grunn til at så mange reagerer.

– Mange har sagt at de ikke tenkte det var en politisk ytring før folk begynte å hetse det nord og ned. For ingen hadde gjort det hvis det var omvendt. Med unntak av å kanskje si at hun jenta som gikk ned på kne og sugde en gutt var en hore.

Under følger et utdrag av meldingene 27-åringen har fått:

I tillegg er det flere som er enige med Moen Nordli om at det er på tide at kvinners seksualitet får oppmerksomhet.

«Slut-shamet» som tolvåring

Maria Moen Nordli forteller til Nettavisen at hun gikk en runde med seg selv før hun sjekket inn på hotellet for å sørge for at hun var komfortabel med å kanskje ha sex på tv.

– Jeg visste med meg selv at hvis jeg ikke var ok med å være like seksuell på «Paradise Hotel» som jeg er hjemme, kunne jeg ikke dra. Jeg visste at hvis jeg så en gutt jeg likte og han var interessert i å kose litt, kom jeg ikke til å si nei.

Hun var imidlertid klar på at hun ikke ville utføre oralsex på en gutt inne på hotellet.

– Det har blitt vist så mange ganger. Så hvis jeg først skal gjøre noe sånt, så skal det være omvendt. Jeg gikk inn med mine verdier, og har vært opptatt av å være en seksuelt frigjort kvinne helt siden jeg ble «slut-shamet» som tolvåring selv om jeg fortsatt var jomfru, sier 27-åringen fra Bærum.

– Jeg hadde store lepper, jeg hadde rumpe og jeg så helt lik ut i ansiktet som jeg gjør i dag. Eldre gutter slang kommentarer om at jeg hadde deilig rumpe, at jeg var hore. Uansett hva du gjør, vil folk ha en mening om deg. Så det for meg som kvinne å ta tilbake min egen seksualitet, være seksuell fremfor å bli seksualisert, har vært viktig for meg lenge før jeg sjekket inn på «Paradise Hotel», legger hun til.

– Bør la seg inspirere

Moen Nordlis ønske er at kvinnelig seksualitet skal bli like akseptert som det motsatte kjønns.

– Jeg vil sette på agendaen at vi mennesker er seksuelle vesener. Hvor vi ligger på skalaen trenger ikke nødvendigvis å handle om kjønn, det handler om personlighet og vår egen biologi. Og da skal det være like greit for oss jenter å si ja som for gutter. Jeg tør å stå frem og si at sex er greit, og man skal ikke skamme seg over å være kåt som kvinne, sier hun.

27-åringen vil også slå et slag for oralsex.

– Det å starte akten med slikking er noe som kan gjøre samleiet bedre, og er bare sunt. Hvis man ikke liker det så er det ikke min business å blande seg opp i det, men det er viktig for meg å si høyt at det ikke er skamfullt, fastslår hun.

Moen Nordli tror de mange reaksjonene også handler om holdningene samfunnet har til mannlig seksualitet.

– Jeg har mange venner som tror de ikke kan oppnå orgasme bare fordi de aldri har hatt en partner som har prøvd. Og nå ser de en mann på tv som tilfredsstiller en jente på en bra måte. Kanskje føler menn jeg truet av det fordi de blir usikre på hva de selv presterer? Sånn kan vi ikke ha det, sier hun.

– Om ikke annet så bør man la seg inspirere, legger hun til.

– Sunn diskusjon og debatt

Det at hun nå har fått utført oralsex foran «hele Norge» er ikke noe Moen Nordli tenker noe særlig på, annet enn at hun setter pris på at det har ført til at et tema hun brenner for blir omtalt landet rundt. Selv er hun takknemlig for diskusjonen.

– Så lenge det kan bidra til en sunn diskusjon og debatt, er dette det beste som kunne skjedd. Jeg synes det er viktig og bør settes fokus på, og det er deilig å kunne bruke realitydeltakelsen min som et talerør for å snakke om dette.

– Sex selger jo, og det å bruke det til å skape en sunn debatt etterpå... Jeg kunne ikke ønsket meg noe mer, avslutter hun.