Lykken smiler for Mathias Haukeland og Amalie Paulsen.

Realitykonseptet «Paradise Hotel» har opp gjennom årene ført flere mennesker sammen, og i år er intet unntak.

Allerede i den første episoden av høstens sesong kom det tydelig frem at Mathias Haukeland (24) og Amalie Paulsen (22) hadde et godt spesielt øye til hverandre helt fra start.

I løpet av innspillingen vokste følelsene seg bare sterkere og sterkere, og nå er de kjærester.

Ikke samboere enda

Overfor Nettavisen kan kjæresteparet fortelle at de uoffisielt ble sammen inne på hotellet, og at de bestemte seg for å utforske forholdet videre da de reiste hjem etter innspilling.

Høstens innspilling av «Paradise Hotel» fant sted i Mexico på nyåret, og alle deltakerne kom hjem like før landet nærmest stengte helt ned som følge av koronapandemien. I Haukeland og Paulsens tilfelle ble det dermed til at de gikk i karantene sammen, og på den måten ble enda bedre kjent.

KJÆRESTER: Amalie Paulsen og Mathias Haukeland fikk en god tone inne på hotellet, og vel hjemme i Norge blomstrer kjærligheten fortsatt. Foto: Privat

– Det passet egentlig ganske bra, for da fikk vi et par måneder sammen i karantene. Og vi klarte oss veldig bra, for vi er jo fortsatt sammen, forteller Haukeland til Nettavisen.

Etter hjemreise har Paulsen også flyttet til Oslo, der Haukeland bor. Samboere har de derimot ikke blitt foreløpig.

– Vi er begge enige om at det er litt for tidlig, sier Haukeland.

Holdt forholdet skjult

Haukeland og Paulsen har altså vært et par helt siden de kom hjem fra Mexico for et drøyt halvår siden, men ikke før nå deler de nyheten offentlig. Det har vært et bevisst valg.

– Vi hadde tenkt til å holde litt på spenningen for de som ser på «Paradise Hotel». Men nå har vi kommet til et punkt hvor det ikke er gøy å holde det hemmelig lenger, sier Haukeland.

– Så nå sier vi det til hele verden, ler han.

FANT TONEN: Haukeland og Paulsen skjønte raskt at de likte hverandre inne på hotellet. Forholdet har de imidlertid holdt skjult til nå. Foto: Privat

Kjæresten legger til at de nærmeste helt siden starten av har visst at de er et par.

– Vi har jo egentlig ikke skjult det så veldig, men vi har unngått å legge ut bilder sammen og sånt, forteller Paulsen.

– Skjønte at vi var kjørt

Verken Haukeland eller Paulsen hadde planer om å finne seg en flørt inne på «Paradise Hotel».

Det tok imidlertid ikke lange tiden før de fikk øynene opp for hverandre, noe også tv-seerne har fått være vitne til.

– Det var vel på dag to, da Mathias kysset meg, da skjønte vi at vi var kjørt, sier Paulsen og ler, og får støtte av Haukeland:

– Etter at Eileen (Eriksen, en annen deltaker, journ. anm.) kom inn sa jeg til henne at jeg sto bra med partneren min og ikke ville bytte. Også var Amalie litt stressa da vi kom tilbake, så vi tok en prat på tomannshånd der jeg sa til henne at det var henne jeg ville stå med. Så ble vi begge så sykt glade for det, også gikk jeg inn for kysset, husker 24-åringen.

– Det var vel da vi skjønte at vi var kjørt, skyter Paulsen inn.