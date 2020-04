«Paradise»-Yasmine kjenner seg ikke igjen på TV: – Folk skriver «du burde bare dø»

Yasmine San Miguel Moussaoui får negative kommentarer på at hun virker manipulerende: – Jeg skulle ønske jeg kunne forsvare meg selv.

I de siste episodene av Viaplay-programmet «Paradise Hotel», har vi sett Yasmine San Miguel Moussaoui være innblandet i flere ulike situasjoner som har ført til både krangel og gråt.

I tillegg har flere deltagere gradvis vendt seg mot henne.

Hjemme i Oslo sitter Yasmine noen måneder etter innspillingen og ser en versjon av seg selv på TV som hun ikke kjenner igjen og synes er vond å se på.

– Dette har vært vondere for meg enn jeg har turt å innrømme til nå. Jeg ble veldig sjokkert først, og klarte ikke helt ta det innover meg. Hvis det fortsetter sånn her, kommer jeg til å slutte å se på, forteller hun.

Les også: Krangler om sex-tilbud på TV: – Det kommer aldri til å bli et problem

– Manipulerende og lite selvinnsikt

Yasmine er gråtkvalt når hun forteller Nettavisen om de mange negative kommentarene hun får.

– Mange synes jeg virker manipulerende og at jeg har lite selvinnsikt, forteller hun.

Yasmine mener hun ikke kjenner seg igjen i bildet som blir tegnet av henne i reality-serien «Paradise Hotel». Foto: Roy Darvik/NENT Group

– Jeg kan for så vidt forstå at folk tenker det. Jeg hadde tenkt det samme om jeg ikke hadde vært der og visst hvordan ting skjedde, forteller Yasmine.

Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet og opprørt.

På Jodel er det flere som påpeker at hun ber andre tenke før de snakker, uten å gjøre det selv.

Yasmine forteller at hun er en person som er direkte og ikke liker å gå rundt grøten, men føler likevel at mye av det som vises på TV, er tatt ut av kontekst.

– Det virker så rart at jeg blir irritert og blander meg inn i ting helt uten videre. Hadde jeg vært en seer hadde jeg tenkt «hvorfor gjør hun det, hvorfor blander hun seg opp i det?» Det kommer jo ikke frem, sier hun.

Les også: 8 spørsmål om kropp og sex - ett spørsmål kan ingen svaret på





Får beskjed om at hun burde dø

Selv om hun prøver å ikke lese negative ting som skrives om henne, er det blitt uunngåelig. Hun får stadig vekk høre fra andre hva som skrives på Jodel, og hun mottar også drøye meldinger.

– Jeg synes det har gått over streken. Det er folk som sender meg DM og sier jeg ikke fortjener plassen min på hotellet, at det er rart at jeg har venner og folk skriver «du burde bare dø.»

Selv om meldingene går inn på henne, prøver hun å være sterk og unngå å gi haterne oppmerksomhet.

– Jeg skulle ønske jeg kunne forsvare meg selv, men samtidig er dette folk som er anonyme på nett og hvorfor skal jeg måtte forklare meg for de, spør hun seg selv.

Kjenner seg ikke igjen

Ifølge Yasmine har også flere venninner klødd seg i hodet, og spurt henne om hun faktisk mistet seg selv inne på hotellet. I vennegjengen er Yasmine kjent som en blid og åpen person.

– Jeg må ærlig si at det har vært ganske tøft å se, for jeg kjenner meg ikke igjen i den personen jeg ser på tv, det er ikke meg.

– Det eneste som vises av meg er at jeg er krass og i situasjoner hvor jeg er i dårlig humør kommer det ikke godt nok frem hva som har skjedd på forhånd.

Hun nevner spesielt én situasjon hun skulle ønske var fremstilt annerledes. Det var da hun utbrøt at Jenny og Ida måtte snakke sammen om at Ida var redd Jenny prøvde å ta partneren Axel fra henne.

– Det kommer ikke frem at Ida snakket med meg flere ganger den dagen, og rett før den scenen som vises på tv, hadde Jenny snakket lenge med meg. Jeg følte jeg ble mellommann for de jeg ville spille på lag med og ville unngå at de skulle bli uvenner.

Se klippet her:





Dette håper hun endrer seg

Yasmine forteller dog at hun ikke ønsker å angripe tv-kanalen, men at det er selve klippingen og at ting havner utenfor kontekst som hun har reagert på.

Hun forteller også at hun har kontaktet produksjonen om dette, og at det hjalp å snakke med produsenten om det.

– Nå har man sett det verste av meg, og jeg håper at ting snur og at man også får se mine fine sider. Jeg håper folk tenker at «shit, vi dømte Yasmine litt for fort», litt sånn som jeg også gjorde der inne på hotellet. Det tror jeg alle kan bli flinkere på, avslutter hun.

– Fortsatt mange historier som ikke er fortalt

Nettavisen har vært i kontakt med Nent Group, som eier Viaplay og TV3 og står bak «Paradise Hotel».

– Alle deltakerne i Paradise Hotel har både opp- og nedturer i løpet av ukene innspillingen foregår, og det er fortsatt mange historier som ennå ikke er fortalt. Er man involvert i spillet inne på hotellet, eller i uoverensstemmelser med andre deltakere, vil dette være helt naturlig å vise i programmene, forteller presseansvarlig for «Paradise Hotel», Thomas Horni.

Han forteller videre at deres hensikt ikke er å fremstille noen av deltakerne på en negativ måte, men når 24 timer skal klippes ned til 45 minutter blir det vanskelig å få med alt.

Bli bedre kjent med årets deltakere:





Skulle gjerne vært foruten ondsinnede meldinger

Når det gjelder de negative meldingene Yasmine har fått, synes Horni det er trist at folk skriver slikt.

– Paradise Hotel er et program som mange følger med på og mener noe om. At enkelte av seerne sender ubehagelige meldinger til deltakere - som de kun kjenner gjennom skjermen - synes vi selvsagt er leit, og skulle gjerne vært foruten.

Møt gjengen i Paradise Hotel 2020: - Man blir dømt eller stemplet

De minner også om at samtlige deltagere i programmet har vært gjennom flere runder med samtaler med både produksjonen og psykolog i forkant av innspillingen.

– Der briefer vi deltakerne på hva de kan vente seg etter at programmet har premiere. Vi stiller også psykolog til disposisjon når som helst, skulle det være behov, forteller Horni.