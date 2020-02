Paris Hilton: – Å avslutte forholdet er det beste jeg har gjort

Paris Hilton nyter singellivet og ser seg ikke tilbake etter å ha avbrutt forlovelsen med skuespiller-kjæresten.

Etter planen skulle hotellarving Paris Hilton (39) giftet seg med skuespilleren Chris Zylka (34).

Med en 20 karats diamantring til nesten 19 millioner kroner fridde 34-åringen i januar 2018 – og Paris sa «ja».

Men det tok ikke lang tid før hun angret seg. Innen utgangen av året hadde hun brutt forlovelsen og avsluttet forholdet.

I et intervju med magasinet Cosmopolitan forteller Hilton nå om hvorfor det tok slutt.

– Jeg synes bare ikke han var den rette for meg. Jeg føler at jeg er en utrolig kvinne og jeg fortjener noen fantastiske. Det føltes bare ikke riktig, sier hun.

Hun angrer overhodet ikke på at avgjørelsen.

– Det er den beste avgjørelsen jeg har tatt i livet. Jeg har jobbet altfor hardt til å bare gi livet mitt bort til noen. De må være perfekte.

Ifølge Paris Hilton er det god stemning mellom eks-kjærestene, og hun håper de forblir venner i framtiden.

Paris Hilton og Chris Zylka fotografert sammen i oktober 2018. Foto: Gregg Deguire (AFP / NTB Scanpix)

Selv nyter hun livet som singel.

– Det føles godt å ikke ha noen som kontrollerer meg. Når en dater en spesiell type mennesker finnes det en risiko for at jeg ikke stoler på dem og en frykt for at de vil skjemme meg ut når vi er på byen, for eksempel. Jeg føler meg lykkelig fordi jeg slipper den frykten og er uavhengig, sier 39-åringen til Cosmopolitan.

Paris Hilton er datteren til Richard Hilton og er en av arvingene til enorme Hilton-formuen.

Som barn vokste hun opp i toppetasjen på Waldorf-Astoria Hotel på Manhattan.

Den styrtrike 39-åringen har norske aner. Hennes oldefar Conrad Hilton var sønn av August Halvorson «Gus» Hilton som utvandret til USA fra slektsgården Hilton søndre ved Kløfta på Romerike i 1870.