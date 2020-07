Paris Hilton åpner seg om barndommen: - Det skjedde noe jeg aldri har snakket med noen om

Paris Hilton sier hun er nervøs før premieren på dokumentaren «This is Paris».

Det er 16 år siden Paris Hilton ble et verdenskjent navn, og mange har kanskje glemt hennes noe kontroversielle vei inn til kjendisstatus.

Sammen med kjæresten Rick Salomon lagde hun en video med pornografisk innhold. En god, gammeldags sextape, om du vil.

Hilton var 18 år og Salomon 33 da videoen ble spilt inn, og tre år senere ble den gitt ut - mot hennes vilje.

- Det var som å bli voldtatt, sa Hilton om hendelsen i dokumentaren «The American Meme».

Tross den vonde opplevelsen, ble det starten på et liv i rampelyset for 21-åringen, som er oldebarnet til Conrad Hilton, grunnleggeren av hotellkjeden Hilton. Like etter kom realityserien «The Simple Life», hvor seerne fikk følge Hilton og Nicole Richie mens de prøvde seg i arbeidslivet.

At hun i tillegg var bestevenninne med Kim Kardashian, som på den tiden fungerte som hennes assistent, gjorde nok sitt for å fyre opp under kjendisstatusen. I dag er de begge søkkrike, innflytelsesrike og verdenskjente, men hvem som egentlig gjorde hvem en tjeneste på veien til berømmelse, er «up for debate».

BESTEVENNINNER: Paris Hilton og Kim Kardashian var bestevenninner. Her er de avbildet i 2006. Foto: NTB Scanpix

- Ingen vet hvem jeg er

Nå skal imidlertid Hilton (39) snakke ut om barne- og ungdomstiden i en helt ny dokumentar, «This is Paris». PEOPLE har fått en sniktitt, og avslører at hun forteller om smertefulle opplevelser fra tenårene, da hun gikk på kostskole i Utah.

- Jeg er nervøs. Jeg skjelver. Det er vanskelig å spise fordi magen min vrir seg. Jeg vet ikke, det er noe som er veldig personlig for meg og noe jeg ikke liker å snakke om, sier Hilton til PEOPLE, og fortsetter:

- Ingen vet egentlig hvem jeg er. Noe skjedde i barndommen min som jeg aldri har snakket med noen om. Jeg har fortsatt mareritt om det.

Både søsteren, Nicky Rothschild Hilton, og moren, Kathy Hilton, er med i dokumentaren, som ifølge beskrivelsen skal gi et innblikk i Hiltons «hjerteskjærende trauma som gjorde henne til den hun er i dag».

SØSTRE: Paris og Nicky Hilton avbildet sammen i 2019. Foto: NTB Scanpix

Terapeutisk

Hilton sier at filmingen av dokumentaren har vært terapeutisk for henne, og forteller at hun virkelig har tenkt gjennom barndommen og ungdomstiden sin.

- Jeg tror at folk kommer til å se en ny side av meg når de ser denne filmen, en side de ikke har sett før. For jeg visste helt ærlig ikke hvem jeg var før nå i år. Jeg har lært mye om meg selv gjennom å filme denne dokumentaren, sier Hilton.

PARIS HILTON ble først kjent i 2004, da en hjemmelagd sextape ble gitt ut. Foto: NTB Scanpix

Hilton forteller altså at livet i rampelyset har kostet mye. Hun ble født inn i sosieteten og var ikke mer enn 15 år før tabloidavisene begynte å interessere seg for kjærlighetslivet hennes.

Nå er 39-åringen kjæreste med Carter Reum, grunnlegger av VEEV Spirits. Sammen har de kost seg under korona-lockdown.

- Det har vært fint fordi jeg har alltid reist så mye. Jeg er vant til å være på et fly 250 dager i året og er alltid i et nytt land. Jeg er aldri hjemme, så det er fint å være i et fantastisk forhold og kunne tilbringe så mye tid med kjæresten min hver dag, og bare lage mat, slappe av og kose oss, sa Hilton nylig i et intervju gjengitt av The Daily Mail.