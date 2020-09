Paris Hilton avslører hun har brukt falsk stemme i alle år

Paris Hilton letter på sløret om fortiden, hvor hun bygde en karakter på å late som hun var «helt blåst».

Etter mange år har hotellarvingen Hilton (39) nå valgt å avsløre sin sanne stemme.

Det forteller hun i et videointervju med Australian Sunrise, i forbindelse med mandagens premiere på dokumentaren sin, «This is Paris».

- Hele tiden har jeg spilt en rolle, så verden har egentlig aldri fått vite hvem jeg egentlig er. Og den virkelige meg er noen som faktisk er strålende. Jeg er ikke en dum blondine, jeg er bare flink til å late som om jeg er en, forteller Hilton i intervjuet.

- Vil bli respektert

Den falske stemmen hennes ble skapt sammen med karakteren «Paris Hilton», da karrieren skjøt fart tidlig på 2000-tallet. Men nå vil media-personligheten fortelle hvordan den egentlig er.

- Det var på tide for verden å vite hvem jeg egentlig er. Jeg vil ikke husket for å være helt blåst - jeg vil bli respektert for forretningskvinnen jeg faktisk er, sier hun videre.

NY STIL: Paris Hilton er nærmest ugjenkjennelig fra hvordan hun framsto i starten av kjendiskarrièren. Foto: Skjermdump / Australia Sunrise

Det er derimot ikke første gang Hilton bruker sin egentlige stemme. I 2016 gjesten hun nemlig det amerikanske TV-programmet «Today», hvor programlederen reagerte på hvordan hun hørtes ut.

- Dette er faktisk min ekte stemme. Du vet jeg hadde en annen stemme, babystemmen, som jeg pleide å bruke i «Simple Life». I virkeligheten har jeg en mye mørkere stemme, sa hun den gang.

Ny stil

I Zoom-intervjuet med Australian Sunrise kommer det også tydelig fram hvilke forandringer Hilton har gjennomgått utseendemessing siden hun først ble kjent.

39-åringen har nå gått for en mer sofistikert look, med rett «blow-dry»-hår og blanke lepper, og står i stor kontrast med «Barbie»-utseendet hun hadde tidligere.

FØR: Slik så Paris Hilton ut i 2004, før premieren på andre sesong av realityserien «The Simple Life». Foto: Miranda Shen (AP)

Dokumentaren «This is Paris» hadde premiere på Hiltons egen YouTube-kanal mandag 14. september.

Der går hun blant annet inn på hendelser fra barne- og ungdomstiden hun aldri før har snakket høyt om.