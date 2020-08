Paris Hilton sier hun ble misbrukt på kostskole: – Det var konstant tortur

Hotellarvingen røper nye detaljer fra sin kommende dokumentar.

– Dette er helt annerledes fra alt annet jeg har gjort, sier Paris Hilton (39) i et teaser-klipp fra sin nye dokumentar.

«This is Paris» har premiere i september, og Hilton har tidligere uttalt at dokumentaren vil gå inn på hendelser fra barne- og ungdomstiden hun aldri før har snakket høyt om.

Blant annet har hun hintet om at hun som tenåring hadde det svært tøft da hun gikk på kostskole i Utah, og i et eksklusivt intervju med People går hun nærmere inn på de smertefulle opplevelsene som har preget livet hennes siden.

– Kontinuerlig tortur

Hilton forteller at et tenåringsopprør, der hun ofte snek seg ut av huset for å dra på nattklubber og fester, førte til at foreldrene bestemte seg for å sende 17-åringen på kostskole.

I månedene som fulgte var Hilton innom flere kostskoler, før hun omsider endte opp på Provo Canyon School i Utah, som som fokuserte på mental utvikling hos ungdom med atferdsproblemer. Der ble hun boende i hele elleve måneder.

UTAGERENDE: Paris Hiltons foreldre sendte henne på kostskole da hun var 17 år gammel. Foto: NTB Scanpix

Allerede første dagen skjønte hun imidlertid at dette stedet ikke var bra for henne, sier hun til People.

– Jeg visste det kom til å bli verre enn noe annet sted. Det skulle være en skole, men undervisning var ikke fokuset i det hele tatt. Fra øyeblikket jeg sto opp til jeg gikk og la meg, var det skriking i ansiktet mitt, kjeft og kontinuerlig tortur.

Psykisk og fysisk misbruk

Ifølge Hilton sa de ansatte ved skolen konstant stygge ting til elevene og prøvde å bryte den ned mentalt.

– De misbrukte oss psykisk, slo oss og kvelte oss. De ville at vi skulle frykte dem slik at vi ikke sa imot dem, sier hun.

Hilton forteller også at en vanlig straff var isolasjon, og at elever kunne bli sittende alene i opptil 20 timer.

– Jeg hadde panikkanfall og gråt hver eneste dag. Jeg følte meg som en fange, og gråt hver dag.

Ifølge Hilton selv visste ikke foreldrene noe om hva som foregikk på kostskolen, ettersom hun ble straffet hvis hun sa noe de få gangene hun fikk snakke med dem i måneden. I 1999, 18 år gammel, reiste hun omsider hjem til New York.

Siden har hun holdt tett om opplevelsene sine - helt til nå.

UVITENDE: Paris Hilton hevder hun ble straffet hvis hun prøvde å fortelle foreldrene hva som skjedde på skolen. Her med moren Kathy. Foto: Jason Redmond (AP via NTB Scanpix)

Vanskelig å spille inn

At innspillingen av dokumentaren har vært tøff, legger ikke hotellarvingen skjul på.

I et intervju med People fra juli, var Hilton tydelig på at hun ikke liker å snakke om opplevelsene fra barndommen.

– Jeg er nervøs. Jeg skjelver. Det er vanskelig å spise fordi magen min vrir seg. Jeg vet ikke, det er noe som er veldig personlig for meg og noe jeg ikke liker å snakke om, sa hun.

Likevel påpekte hun at filmingen av dokumentaren har vært terapeutisk for henne, ettersom hun virkelig har fått tenke gjennom opplevelsene fra tenårings- og ungdomstiden sin.

– Jeg tror at folk kommer til å se en ny side av meg når de ser denne filmen, en side de ikke har sett før. For jeg visste helt ærlig ikke hvem jeg var før nå i år. Jeg har lært mye om meg selv gjennom å filme denne dokumentaren, sa Hilton.