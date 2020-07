Paris Jackson åpner opp om legningen: - Pappa skjønte det veldig fort

Paris Jackson forteller at faren, Michael Jackson, oppmuntret henne til å utforske legningen sin.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

- Offentligheten vet ikke om de fleste forholdene jeg har vært i, røper Paris Jackson (22) i sin helt nye serie på Facebook.

Som Michael Jacksons eneste datter er Paris Jackson en av få som har hatt søkerlyset rettet mot seg hele livet. Likevel har hun vernet godt om privatlivet, og gjør sjeldent intervjuer.

Derfor vekker hun oppsikt i sin helt nye serie på Facebook, «Unfiltered: Paris Jackson og Gabriel Glenn», som hun har sammen med kjæresten. Overraskende åpenhjertig snakker Jackson ut om sin egen seksualitet, og avslører at hun har hatt en rekke forhold med kvinner.

- Jeg trodde jeg aldri skulle ende opp med en mann. Jeg trodde jeg skulle ende opp med å gifte meg med en kvinne. Jeg har datet flere kvinner enn menn. Offentligheten vet bare om tre av mine langvarige forhold, avslører Jackson.

Ble oppmuntret av pappa

Ifølge Jackson omtaler hun seg selv som skeiv, fordi det er det hun tror hun er. Biseksuell vil hun derimot ikke si at hun her, og avslører blant annet at hun en gang datet en mann som hadde en vagina.

- Det handler ikke om hva du har under buksa. Det handler om hva slags person du er, forklarer hun.

Ifølge Hollywood Life har Jackson aldri brydd seg om hvilken legning hun tilhører. Grunnen til at hun velger å dele historien sin er for å oppmuntre andre om det ikke spiller noen rolle.

I Facebook-serien forteller Jackson at faren hennes, Michael Jackson, fanget opp seksualiteten hennes veldig tidlig.

- Pappa skjønte det veldig raskt. Jeg tror han merket det på energien min og oppmuntret meg på samme måte som han gjorde med brødrene mine. «Har du fått deg en jentekjæreste», kunne han si hvis jeg satt og stirret på en dame i et magasin, forteller Jackson åpenhjertig.

Ifølge henne var hun heldig som fikk oppleve aksept i tidlig alder. I dag har hun imidlertid funnet lykken med Gabriel Glenn som hun møtte for litt over ett år siden. Ifølge The Sun bor de sammen i hans van.

Khloe Kardashian setter fart på ryktemølla

Paris Jacksen er ikke alene om å få fansen til å sperre opp øynene. I helgen som var feiret den verdenskjente Kardashian-familien bursdagen til den mellomste søsteren Khloè Kardashian (36).

I ekte Kardashian-stil gikk ikke bursdagen ubemerket hen, der en rekke bilder ble delt fra den ekstravagante feiringen.

Tross overdådige gaver, pynt og kaker var det derimot en helt annen detalj som fikk oppmerksomheten.

På flere bilder av bursdagsbarnet kommer nemlig en diger diamantring til synet, og flere spekulerer nå på om det kan være en forlovelsesring.

- Hallo, ringen! Jeg mener, steinen!! skriver en fan til bildene der ringen er synlig.

- Elsker disse bildene, men hva betyr den ringen? Spør en annen.

- Er du forlovet? Spør en tredje, mens flere hevder at det må være ekskjæresten Tristan Thompson (29) som har fridd til Khloè Kardashian.

OVERBEVIST: Fansen er overbevist om at ringen på fingeren til Khloé Kardashian er en forlovelsesring. Foto: Instagram

Romanseryktene mellom Kardashian og Thompson, som har datteren True sammen, har stadig herjet siden utroskapsskandalen i fjor. Denne gang blusset spekulasjonene opp igjen etter at Thompson skal ha tilbragt mye tid sammen med familien under korona-tiden.

Verken Khloé Kardashian eller Tristan Thompson har foreløpig kommentert ryktene.

Kylie Jenner saksøkt for 600 millioner dollar

Et annet Kardashian-medlem som nå er på «alles» lepper er den yngste søsteren Kylie Jenner (22).

Hun skal nå ha blitt saksøkt av kosmetikksamarbeidspartneren «Seed Beauty» for 600 millioner dollar. Noe som tilsvarer rundt 6 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Ifølge Metro skal bakgrunnen være den nye samarbeidsavtalen Jenner har gjort med selskapet «Coty». Siden 2016 har «Seed Beauty» produsert sminkekolleksjonene til Kylie Jenner, og de skal nå være redde for at konkurrenten «Coty» kan stjele forretningsideer og planer fra dem.

Foreløpig har ikke Kylie Jenner kommentert det omtalte søksmålet.

Søksmålet skal også ha kommet kort tid etter at det ble kjent at Kim Kardashian offisielt fikk milliardærstatus etter at hun solgte 20 prosent av kosmetikkmerket KKW til sminkegiganten Coty til en svimlende sum på 200 millioner dollar.