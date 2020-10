Påstand: «Det er lettere for damer å få seg et ligg, men lettere for menn å få seg kjæreste»

Hør ukas debatt i Hun vs. han.

«Det er lettere for damer å få seg et ligg, men lettere for menn å få seg kjæreste».

Uttalelsen kommer fra en av Hun vs. han sine lyttere, som ba programlederduoen om å diskutere tematikken.

- Det er ingen tvil om at første del stemmer, nemlig at det er lettere for damer å få seg et ligg. Damer har all makta på korttidsmarkedet, som det heter.

Det sier Kjersti Westeng i Hun vs. han, som får støtte av podcast-partner Adrian Møller Haugan. Westeng fortsetter:

- Men del to av påstanden, er egentlig feil. Ekspertene sier nemlig at det er lettere for kvinner å få seg kjæreste, men spørsmålet er om de kanskje sikter for høyt? For det er også en kjent sak at damer ligger oppover - og de gutta man ligger med er det ikke sikkert at man kan bli kjæreste med.

